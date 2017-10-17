حسن باعوم بصحة جيدة
نفت مصادر مقربة من الزعيم الجنوبي البارز حسن باعوم صحة انباء نشرت مساء الثلاثاء وزعمت انه توفي.
وقالت المصادر لصحيفة "عدن الغد" ان باعوم بصحة جيدة ولا صحة للأنباء
علي عبدالله صالح في طريقه الى روسيا .. ما الذي تخفيه هذه التحركات؟
اكد الرئيس اليمني السابق "علي عبدالله صالح" اليوم الثلاثاء، صحة الأنباء التي تحدثت عن ترتيبات تتم لخروجه من اليمن إلى روسيا.جاء ذلك في مقابلة أجرتها قناة اليمن
جُباري يدشن الإصدار الآلي بمصلحة الهجرة والجوازات في تعز
دشن نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية عبد العزيز جُباري والوفد المرافق له ،اليوم، العمل بإصدار أول جواز من فرع مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بمحافظة
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها