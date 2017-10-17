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جُباري يدشن الإصدار الآلي بمصلحة الهجرة والجوازات في تعز

الثلاثاء 17 أكتوبر 2017 09:19 مساءً
تعز (عدن الغد) سبأ:

دشن نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية عبد العزيز جُباري والوفد المرافق له ،اليوم، العمل بإصدار أول جواز من فرع مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بمحافظة تعز.

 

وقال جباري: "إن تدشين العمل في إصدار الجوازات يعد إضافة مهمة إلى مسار تفعيل مؤسسات الدولة لما فيه خدمة المواطنين في محافظة تعز الصامدة".

 

وأضاف: "ان وتيرة تطبيع الحياة تسير بشكل متميز وذلك من خلال افتتاح فرع البنك المركزي وتفعيل المدارس والمكاتب التنفيذية والجامعة والأجهزة الأمنية والعسكرية واليوم يتم إصدار أول جواز سفر من تعز وهي مناسبة تؤكد قابلية هذه المدينة لعودة الحياة إلى وضعها الطبيعي والتغلب على كل المصاعب والتحديات" .

 

وأشاد نائب رئيس الوزراء بدور السلطة المحلية والقيادة العسكرية والأمنية ومختلف المكاتب والجهات التي أثبتت أنها تقف لخدمة تعز وأبنائها .. موضحاً أن الوفد الحكومي قام بواجبه بموجب توجيهات فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس الحكومة .. مشيراً إلى أنه سيتم طرح توصيات الوفد لرئيس الجمهورية ونائبه ورئيس الوزراء لماتضمنته بخصوص معاناة تعز وتثبيت دعائم الدولة.

 

ولفت إلى أنه سيتم العمل بكل جهد لترجمة توجيهات رئيس الجمهورية بخصوص اعتبار تعز محافظة محررة سواء بالإعمار أو بالإغاثة وتفعيل المكاتب وتسخير واستغلال الموارد فيما يخدم مصلحة المواطنين وتخفيف المعاناة عن كاهلهم جرّاء الحرب التي تشنها ميليشيا الحوثي وصالح على هذه المدينة.

 

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية: "باسمي وباسم الوفد الحكومي نتقدم بكل الشكر لأبناء تعز على تعاونهم معنا في تحقيق الخطوات والنجاحات التي تحققت، وجهود التعاون في الدفع نحو عودة الحياة والتغلب على كل مخرجات الحرب المدمرة وأن هذه الزيارة فاتحة خير وبركة على تعز واليمن بشكل عام".

 

ومن جهته عبر رئيس فرع مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بتعز الدكتور منصور العبدلي، عن شكره لجهود الوفد الحكومي .. مؤكداً أن اهتمام نائب رئيس الوزراء ومتابعته الحثيثة واليومية عملت على تذليل كافة الصعوبات والوصول إلى إصدار أول جواز في تعز.

 

حضر حفل التدشين قائد محور تعز اللواء الركن خالد فاضل، ووكيلا المحافظة العقيد عبدالكريم الصبري، وعبدالحكيم عون، ومدير أمن العقيد محمد المحمودي، ورئيس فرع جهاز الأمن السياسي مهيوب البحيري وقائد الشرطة العسكرية العقيد جمال الشميري.


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جُباري يدشن الإصدار الآلي بمصلحة الهجرة والجوازات في تعز
دشن نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية عبد العزيز جُباري والوفد المرافق له ،اليوم، العمل بإصدار أول جواز من فرع مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بمحافظة




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