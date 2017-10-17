قيادي في المقاومة الجنوبية : من ذكرى أكتوبر تؤخذ الدروس في تحقيق الانتصارات

قال القيادي في المقاومة الجنوبية المرابط في جبهة الساحل في باب المندب نحو المخا عبدالمجيد القعود أن الذكرى الرابعة والخمسين لقيام ثورة الرابع عشر من أكتوبر عام 1963م التي قامت ضد المستعمر البريطاني من قمم جبال ردفان لن تمر مرور الكرام لأنها مهدت الطريق نحو نيل الاستقلال الوطني في جنوبنا الحبيب.

وأضاف القعود بالقول :"من تلك الثورة الوطنية العظيمة نستلهم الدروس في تحقيق الانتصارات وهذا ما يجب أن يؤخذ في تحقيق المكاسب الميدانية في القتال ضد القوات الانقلابية التي قدمت من الشمال وهذا دافع نحو الاستماتة ودحر تلك القوات من الساحل الغربي حتى نؤمن الجنوب".

وأختتم بالقول :"إننا نستغل هذه المناسبة الوطنية لنقل لأبناء وطننا تهانينا ونقول لهم حافظوا على ثباتكم وتحملوا وتحلوا بالإرادة ونقول عن أنفسنا لا تشغلوا أنفسكم بالقلق علينا فنحن نقاتل بثبات فلقد عزمنا على هذا الاتجاه وخوض هذا النضال ونسأل الله أن يعطينا المزيد من الصبر والقوة والصمود".

*من رائد الغزالي

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