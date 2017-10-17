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وكالة : استشهاد 2 من جنود الامارات اثر سقوط طائراتهما باليمن

الثلاثاء 17 أكتوبر 2017 07:04 مساءً
ابوظبي ((عدن الغد) خاص:

 

قالت وكالة الانباء الحكومية الاماراتية ان اثنين من جنود الجيش الاماراتي استشهدا يوم الثلاثاء اثر سقوط طائرتهما في اليمن .

وقال الوكالة ان كلا من علي المسماري وبدر المراشدة استشهد اثر سقوط الطائرة نتيجة خلل فني.

ويعتقد ان الطائرة سقطت بمحافظة الجوف شمال اليمن .


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