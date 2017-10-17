تعرض سعد حسن القعيطي لحادث مروري صباح اليوم عندما كان يقود مركبته (باص أجرة) في خط مديرية يهر يافع.

وأصيب سعد ومعه عدد من الركاب بكسور ورضوض خفيفة نقل على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج.

يذكر أن سعد هو شقيق المصور الصحفي البارز نبيل القعيطي الذي حاز على جائزة روري بيك العالمية أواخر العام الماضي..

وسعد انخرط في صفوف المقاومة الجنوبية أثناء الحرب في عدن وتعرض لطلقات نارية اخترقت جسده في خط عدن تعز وبعد الحرب عاد لممارسة عمله الخاص كغيره من المقاتلين الذين لم يمنوا على أحد ويعمل حاليا سائق باص أجرة.

* من فواز الحنشي

المزيد في أخبار وتقارير المعمري : هناك مخطط لإرهاق جميع الأطراف في تعز لتسهل إدارتها قال محافظ تعز علي المعمري أن سبب تعثر معركة تعز هو غياب الإمكانيات للسلطات المحلية وعدم دعم قوات الجيش الوطني حيث ما يمنحه التحالف يكفي للصمود فقط وليس للتقدم.واضاف مهرجان جماهيري بسقطرى وافتتاح مقر للمجلس الانتقالي شهدت جزيرة سقطرى يوم الثلاثاء مهرجانا خطابيا بمناسبة ذكرى ثورة 14 اكتوبر اعقبها افتتاح مقر للمجلس الانتقالي الجنوبي. وفي الاحتفال القيت عدد من الكلمات التي اكدت على القعيطي يتعرض لحادث مروري في يهر يافع تعرض سعد حسن القعيطي لحادث مروري صباح اليوم عندما كان يقود مركبته (باص أجرة) في خط مديرية يهر يافع. وأصيب سعد ومعه عدد من الركاب بكسور ورضوض خفيفة نقل على إثرها