مواكب المسئولين بعدن تعيد رفع العلم اليمني لأول مرة منذ العام 2011

صورة لموكب حكومي يرفع العلم اليمني يوم الاثنين بعدن -عدن الغد

اعادت مواكب المسئولين الحكوميين بعدن رفع العلم اليمني فوق السيارات عقب توقف ذلك منذ العام 2011 .

ومنذ ايام شوهدت عدد من مواكب المسئولين وهي ترفع علم الجمهورية اليمنية فوق الاطقم العسكرية في ظاهرة هي الاولى من نوعها منذ سنوات .

وتوقف رفع اعلام الجمهورية اليمنية منذ العام 2011 .

ورفع علم الجنوب بصورة كبيرة في عدن منذ انتهاء الحرب الاخيرة .

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