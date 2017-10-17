مواكب المسئولين بعدن تعيد رفع العلم اليمني لأول مرة منذ العام 2011
صورة لموكب حكومي يرفع العلم اليمني يوم الاثنين بعدن -عدن الغد
الثلاثاء 17 أكتوبر 2017 03:30 مساءً
عدن((عدن الغد) خاص:
عدن((عدن الغد) خاص:
اعادت مواكب المسئولين الحكوميين بعدن رفع العلم اليمني فوق السيارات عقب توقف ذلك منذ العام 2011 .
ومنذ ايام شوهدت عدد من مواكب المسئولين وهي ترفع علم الجمهورية اليمنية فوق الاطقم العسكرية في ظاهرة هي الاولى من نوعها منذ سنوات .
وتوقف رفع اعلام الجمهورية اليمنية منذ العام 2011 .
ورفع علم الجنوب بصورة كبيرة في عدن منذ انتهاء الحرب الاخيرة .
تعليقات القراء
282963
[1] ايام. الحرب والقتال والاستشهاد كانت اعلام الجنوب هي من ترفرف وتدافع عن الوطن ... والا ن. بعد. أن تعبد الطريق ..والجنوب ينعم بأمن نسبي. بعرق وجهد وارواح وجرحى الجنوب من قاتلوا. تحت. العلم ابو نجمة ....... اجوا. الطراطير. يتطرطروا ....فين كانوا ماشفناهمش. من قبل ؟؟؟!! لا اقول. غير. سفلة. .ولا معنى آخر لاستمرار. استفزازاتهم غير. أن. عفاش وعلي محسن. راجعين. راجعين .....هل الجنوبيين مستعدين. لهم ؟؟!!!!
الثلاثاء 17 أكتوبر 2017
جنوبي | الجنوب
حينما سألت صحفية أمريكية قائد المنطقة الشهيد علي ناصر هادي في حور أجرته معه في مديرية التواهي وبصفته الشرعية كيف يقاتل من أجلها والمقاتلين جميعهم يرفعون علم الجنوب أجاب الشهيد بحكمة قائلا...هؤلاء لديهم قضية ويقاتلون من أجل قضيتهم ومن حقهم أن يرفعون علم قضيتهم والشرعية اذا كان لديها قضية عليها أن تأتي وتقاتل في الميدان من أجل قضيتها وترفع علمها.......ماجد الشعيبي ..
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