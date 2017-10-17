MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الثلاثاء 17 أكتوبر 2017 04:39 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير مواكب المسئولين بعدن تعيد رفع العلم اليمني لأول مرة منذ العام 2011
أخبار وتقارير

مواكب المسئولين بعدن تعيد رفع العلم اليمني لأول مرة منذ العام 2011

صورة لموكب حكومي يرفع العلم اليمني يوم الاثنين بعدن -عدن الغد
الثلاثاء 17 أكتوبر 2017 03:30 مساءً
عدن((عدن الغد) خاص:

اعادت مواكب المسئولين الحكوميين بعدن رفع العلم اليمني فوق السيارات عقب توقف ذلك منذ العام 2011 .

ومنذ ايام شوهدت عدد من مواكب المسئولين وهي ترفع علم الجمهورية اليمنية فوق الاطقم العسكرية في ظاهرة هي الاولى من نوعها منذ سنوات .

وتوقف رفع اعلام الجمهورية اليمنية منذ العام 2011 .

ورفع علم الجنوب بصورة كبيرة في عدن منذ انتهاء الحرب الاخيرة .


المزيد في أخبار وتقارير
المعمري : هناك مخطط لإرهاق جميع الأطراف في تعز لتسهل إدارتها
قال محافظ تعز علي المعمري أن سبب تعثر معركة تعز هو غياب الإمكانيات للسلطات المحلية وعدم دعم قوات الجيش الوطني حيث ما يمنحه التحالف يكفي للصمود فقط وليس للتقدم.واضاف
مهرجان جماهيري بسقطرى وافتتاح مقر للمجلس الانتقالي
شهدت جزيرة سقطرى يوم الثلاثاء مهرجانا خطابيا بمناسبة ذكرى ثورة 14 اكتوبر اعقبها افتتاح مقر للمجلس الانتقالي الجنوبي. وفي الاحتفال القيت عدد من الكلمات التي اكدت على
القعيطي يتعرض لحادث مروري في يهر يافع
تعرض سعد حسن القعيطي لحادث مروري صباح اليوم عندما كان يقود مركبته (باص أجرة)  في خط مديرية يهر يافع. وأصيب سعد ومعه عدد من الركاب بكسور ورضوض خفيفة نقل على إثرها


تعليقات القراء
282963
[1] ايام. الحرب والقتال والاستشهاد كانت اعلام الجنوب هي من ترفرف وتدافع عن الوطن ... والا ن. بعد. أن تعبد الطريق ..والجنوب ينعم بأمن نسبي. بعرق وجهد وارواح وجرحى الجنوب من قاتلوا. تحت. العلم ابو نجمة ....... اجوا. الطراطير. يتطرطروا ....فين كانوا ماشفناهمش. من قبل ؟؟؟!! لا اقول. غير. سفلة. .ولا معنى آخر لاستمرار. استفزازاتهم غير. أن. عفاش وعلي محسن. راجعين. راجعين .....هل الجنوبيين مستعدين. لهم ؟؟!!!!
الثلاثاء 17 أكتوبر 2017
جنوبي | الجنوب
حينما سألت صحفية أمريكية قائد المنطقة الشهيد علي ناصر هادي في حور أجرته معه في مديرية التواهي وبصفته الشرعية كيف يقاتل من أجلها والمقاتلين جميعهم يرفعون علم الجنوب أجاب الشهيد بحكمة قائلا...هؤلاء لديهم قضية ويقاتلون من أجل قضيتهم ومن حقهم أن يرفعون علم قضيتهم والشرعية اذا كان لديها قضية عليها أن تأتي وتقاتل في الميدان من أجل قضيتها وترفع علمها.......ماجد الشعيبي ..



شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
مؤسس الحزام الامني .. الى الخلف در
جرحى في اشتباكات مسلحة بين نائب المنطقة الامنية الثانية وجنود من شرطة المعلا
فضل حسن : لن يزايدوا علينا
مشائخ الصبيحة يعلنون التحكيم لرئيس الوزراء احمد عبيد بن دغر في واقعة التقطع لموكبه
البنتاجون: مقتل العشرات من داعش فى ضربة أمريكية باليمن
مقالات الرأي
أن تقضي حياتك خارج حدود الوطن، تظل ذاكرتك مرتبطة به، وكل شيئا تشاهده أمامك يذكرك فيه، ولا يمكنك نسيانه ابداً.
حينما سألت صحفية أمريكية قائد المنطقة الشهيد علي ناصر هادي في حور أجرته معه في مديرية التواهي وبصفته الشرعية
نحن في هذه الحرب الضروس الذي أكلت الزرع والضرع لانمتلك القرار محليا وليست لدينا إرادة سياسية .. هناك مخرج
  استقطبت اليمن الأضواء واللعنات بعد 22 مايو 1990 , بسبب   الوحدة وانتشار المنظمات الإرهابية والتطرف
- اشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي يوم أمس بما يجري في بيحان لدرجة ان البعض ضخم ماجرى وان المسالة ساعات ويجتاح
القدرة الهائلة لإعلام حزب الإصلاح في تحريف الحقيقة وتزويرها وتحويلها ثم الاستفادة منها تعتبر أقوى نقطة
ياسيادة الرئيس هل من واجب اشرف من هذا تفرضه عليك مسؤوليتك ودينك وأخلاقك. واجب تسديد ديونهم فأنت ولي
منذ الستينات في الجنوب وفي كل دورة صراع وعنف يتم إبعاد النخب المدنية من كل اتجاه وتيار ليحل محلها مناضلون من
عندما كان مقر عملي بعاصمة محافظة شبوة " عتق " التقيت بشائب شبواني شديد المزح والدعابة ,برفقته مجموعة شباب
ننصح الذين يتمشدقون ويتحدثون بإسهاب حول الجنوب وشعب الجنوب والقضية الجنوبية وهم في الابراج العالية ويتنقلون
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
القائد صلاح الشنفرة يقدم التهاني بزفاف الشاب سمحان هرهرة
الف مبروك للإعلامي صالح الهندوان تخرجه من كلية العلوم التطبيقية بسيئون من قسم إدارة الأعمال
وفيات
صبراً آل الشَّيخ « علي شيخ المُسلِمَانِي »
تعزية
جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017