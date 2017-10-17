القاهرة: وزارة المياه اليمنية تدشن برنامج تدريبي لـ45 كادراً في مشروعات الريف بتمويل ياباني

دشنت وزارة المياه والبيئة اليمنية، اليوم الثلاثاء، أولى مخرجات اتفاقية التدريب للبرامج التخصصية لكوادر مياه الريف، بإقامة برنامج تدريبي في المركز الإقليمي للتدريب والدراسات المائية في العاصمة المصرية القاهرة، بتمويل هيئة التعاون الدولي اليابانية على مدى ثلاث سنوات.

البرنامج الذي يستهدف 45 كادراً من الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف من مختلف محافظات الجمهورية، سيتضمن التدريب الهندسي في مجال المياه، إضافة الى دورة واحدة بالجانب الإداري، وتنفذه هيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا"، على مدى ثلاث سنوات.

وفي حفل الافتتاح الذي حضرة وكيل وزارة المياه الأستاذ توفيق الشرجبي، ألقيت عدد من الكلمات، حيث ألقت المهندسه زبيدة محمد فتح الله محمود، رئيس قطاع التدريب الإقليمي للموارد المائيه والري، رئيس المركز الاقليمي للتدريب والدراسات، كلمة مرحبة فيها بالمتدربين اليمنيين في بلدهم الثاني مصر، مستعرضة نبذه مختصره عن التدريب الذي بدأ اليوم ويستمر 18 أسبوع، مضيفة أن البرنامج ينفذ بالتعاون مع الشريك الأساسي الدائم لقطاع التدريب ومنظمة التعاون الدولي اليمني، بدعم من جاياكا، بكادر تدريبي مصري.

وأوضح وكيل وزارة المياه، الأستاذ الشرجبي، في تصريح صحافي، بعد حفل تدشين البرنامج التدريبي، أن مياه الريف في اليمن مثل باقي القطاعات تضررت بشكل كبير بسبب الأوضاع الراهنة، مؤكداً بأن مشروعات مياه الريف التي تعتمد على الإدارة الذاتيه من قبل الأهالي قد تضررت بسبب ارتفاع أسعار الوقود، وكذلك عجز الجهات الرسمية عن تقديم المساعدة في هذه الظروف وأشار إلى أن توقف البرنامج الاستثماري لقطاع مياه الريف منذ 3 سنوات تقريبا وكذلك نفقات التشغيل حلال العام الأخير بما في ذلك الأجور والمرتبات أدى كذلك إلى حالة شلل تام للقطاع.

وأضاف أن أعمال مياه الريف تقتصر على تنفيذ عمليات الإغاثة ذات الصلة بالمياه وتعقيم مصادر المياه في المناطق الريفية عبر وحدة الطوارئ الممولة من منظمة اليونيسيف لمواجهة انتشار الكوليرا وبعض الأنشطة البسيطة الأخرى.

وبخصوص الدورات التدريبية الحالية، قال الوكيل الشرجبي، إنه تم الاتفاق مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ( الجايكا ) على تنفيذ دورات تدريبيه الكادر الفني والإداري في قطاع مياه الريف في اليمن بتمويل من (الجايكا)، وتنفيذ المركز الإقليمي للتدريب والدراسات المائية في جمهورية مصر العربية وتم التخطيط للبرنامج من خلال التنسيق بين قطاع مياه الريف ووزارة المياه والبيئة.

وتابع "حددت كافة البرامج التدريبية ومعايير اختيار المتدربين الذين شملوا كافة المحافظات اليمنية بحيث يتم تدريب عدد 45 متدرب من كوادر الهيئة العامة لمشاريع ميهة الريف كل عام ، ضمن البرنامج الذي يستمر 3 سنوات، ليصبح الإجمالي 135 متدرب موزعين على - التخصصات الفنية ( مهندسين بتوصيات مختلفه ) - الكادر الإداري لفروع الهيئة ( مدراء الفروع / مدراء المشاريع/ المدراء الماليين ) طاقم التدريب( أساتذة جامعه من التخصصات ذات الصلة/ كوادر المركز الإقليمي للتدريب في القاهرة)، لافتاً إلى أن التدريب يشمل مجالات عمل ميدانية ونظرية ومعمليه.

مدير مكتب (الجايكا) في مصر تيروبوكي إتو، صرح بدوره قائلاً بإنه "نظرا لظروف الصراع في اليمن من غير الممكن أن نبعث خبراء يابانيين للعمل في اليمن، وبالتالي الحل الموجود نبعثهم للتدريب في دولة ثالثة مثل مصر والأردن أو اليابان"، مضيفاً "هنا في القاهرة التدريب في قطاع المياه ويوجد تدريب قطاع الكهرباء والري بالأردن، كما ننظر في إدارة قطاعات مثل الصحة والتعليم لأنها قطاعات مهمة لإعادة الإعمار بعد انتهاء الحرب، التدريب يستمر 4 أشهور في مصر، يستهدف المهندسيين المدنيين والجيولوجيين وبعدها تدريب ثاني للإداريين والسنة الثانية ستجرى مناقشات جديدة لمعرفة الاحتياجات".

حضر حفل تدشين البرنامج مدير عام المعلومات وزارة المياه والبيئة منير الاغبري.

هذا وكانت وزارة المياه قد وقعت اتفاقية التدريب للبرامج التخصصية والمتقدمة لكادر الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف في مجال إدارة الموارد المائية لمدة 3 سنوات ابتداء من العام الجاري 2017 م بتمويل من هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) وينفذها المركز الإقليمي للتدريب والداسات المائية في جمهورية مصر العربية، ومثل الجانب اليمني في توقيع الاتفاقية المهندس :توفيق عبدالواحد الشرجبي وكيل وزارة المياه والبيئة لقطاع المياه والسيد : تيروبوكي إتو الممثل الرئيسي عن هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) مكتب مصر-اليمن وعن الجانب المصري المهندسة: زبيدة فتح الله محمود رئيس المركز الإقليمي للتدريب والدراسات المائية يهدف البرنامج الى تحسين المخرجات الفنية والإدارية لكوادر الهيئة المستهدفين من التدريب.

* من منال طاهر القدسي

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