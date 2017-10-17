MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الثلاثاء 17 أكتوبر 2017 03:02 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير اطلاق سراح قيادات من حزب الاصلاح عقب ايام من الاعتقال
أخبار وتقارير

اطلاق سراح قيادات من حزب الاصلاح عقب ايام من الاعتقال

الثلاثاء 17 أكتوبر 2017 01:53 مساءً
عدن((عدن الغد) خاص:

اطلقت السلطات الامنية سراح عدد من قيادات حزب الاصلاح عقب عدة ايام من الاعتقال على خلفية الاتهام بالتورط في قضايا الارهاب .

وقال مصدر امني لصحيفة "عدن الغد" ان القيادي في حزب الاصلاح "محمد عبدالملك" اطلق سراحه ظهر يوم الثلاثاء برفقة عدد اخر من قيادات الحزب التي اعتقلت مؤخرا .

وقالت السلطات الامنية قبل عدة ايام ان قيادات حزب الاصلاح ضبطت وبحوزتها عبوات ناسفة ومتفجرات قبل ان تطلق سراح بعضها يوم الثلاثاء .


المزيد في أخبار وتقارير
«مجموعة الأزمات الدولية»: حان الوقت للتخلي عن قرار مجلس الأمن 2216 لحل الازمة اليمنية
رأت «مجموعة الأزمات الدولية»، المتخصصة في قضايا النزاعات الدولية والتي تتخذ من بروكسل مقراً لها، إنه بالنظر لانهيار المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة
منتسبو مؤسستي الأمن والجيش.. صمود في وجه المعاناة
يقف معتز في وسط نقطة عسكرية مفتشا السيارات  المارة على ساحل أبين في مديرية خورمكسر بالعاصمة عدن. يمضي معتز أكثر من ثمان ساعات خدمة في النقطة العسكرية الواقعة
اطلاق سراح قيادات من حزب الاصلاح عقب ايام من الاعتقال
اطلقت السلطات الامنية سراح عدد من قيادات حزب الاصلاح عقب عدة ايام من الاعتقال على خلفية الاتهام بالتورط في قضايا الارهاب . وقال مصدر امني لصحيفة "عدن الغد" ان




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
مؤسس الحزام الامني .. الى الخلف در
جرحى في اشتباكات مسلحة بين نائب المنطقة الامنية الثانية وجنود من شرطة المعلا
فضل حسن : لن يزايدوا علينا
مشائخ الصبيحة يعلنون التحكيم لرئيس الوزراء احمد عبيد بن دغر في واقعة التقطع لموكبه
البنتاجون: مقتل العشرات من داعش فى ضربة أمريكية باليمن
مقالات الرأي
نحن في هذه الحرب الضروس الذي أكلت الزرع والضرع لانمتلك القرار محليا وليست لدينا إرادة سياسية .. هناك مخرج
  الدكتور احمد عوض بن مبارك شخصية يمنية فريدة جمعت من الخصال والمواهب والذكاء والتواضع والبساطة والقيم
  استقطبت اليمن الأضواء واللعنات بعد 22 مايو 1990 , بسبب   الوحدة وانتشار المنظمات الإرهابية والتطرف
  حين نمسك بالقلم لنكتب عن قضية أو نستعرض موقفا أو نصف أحداثا فإننا نترك  لخيالنا الواسع أن يسهب وينظر
- اشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي يوم أمس بما يجري في بيحان لدرجة ان البعض ضخم ماجرى وان المسالة ساعات ويجتاح
القدرة الهائلة لإعلام حزب الإصلاح في تحريف الحقيقة وتزويرها وتحويلها ثم الاستفادة منها تعتبر أقوى نقطة
ياسيادة الرئيس هل من واجب اشرف من هذا تفرضه عليك مسؤوليتك ودينك وأخلاقك. واجب تسديد ديونهم فأنت ولي
منذ الستينات في الجنوب وفي كل دورة صراع وعنف يتم إبعاد النخب المدنية من كل اتجاه وتيار ليحل محلها مناضلون من
عندما كان مقر عملي بعاصمة محافظة شبوة " عتق " التقيت بشائب شبواني شديد المزح والدعابة ,برفقته مجموعة شباب
ننصح الذين يتمشدقون ويتحدثون بإسهاب حول الجنوب وشعب الجنوب والقضية الجنوبية وهم في الابراج العالية ويتنقلون
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
القائد صلاح الشنفرة يقدم التهاني بزفاف الشاب سمحان هرهرة
الف مبروك للإعلامي صالح الهندوان تخرجه من كلية العلوم التطبيقية بسيئون من قسم إدارة الأعمال
وفيات
صبراً آل الشَّيخ « علي شيخ المُسلِمَانِي »
تعزية
جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017