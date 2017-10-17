اطلقت السلطات الامنية سراح عدد من قيادات حزب الاصلاح عقب عدة ايام من الاعتقال على خلفية الاتهام بالتورط في قضايا الارهاب .

وقال مصدر امني لصحيفة "عدن الغد" ان القيادي في حزب الاصلاح "محمد عبدالملك" اطلق سراحه ظهر يوم الثلاثاء برفقة عدد اخر من قيادات الحزب التي اعتقلت مؤخرا .

وقالت السلطات الامنية قبل عدة ايام ان قيادات حزب الاصلاح ضبطت وبحوزتها عبوات ناسفة ومتفجرات قبل ان تطلق سراح بعضها يوم الثلاثاء .

المزيد في أخبار وتقارير «مجموعة الأزمات الدولية»: حان الوقت للتخلي عن قرار مجلس الأمن 2216 لحل الازمة اليمنية رأت «مجموعة الأزمات الدولية»، المتخصصة في قضايا النزاعات الدولية والتي تتخذ من بروكسل مقراً لها، إنه بالنظر لانهيار المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة منتسبو مؤسستي الأمن والجيش.. صمود في وجه المعاناة يقف معتز في وسط نقطة عسكرية مفتشا السيارات المارة على ساحل أبين في مديرية خورمكسر بالعاصمة عدن. يمضي معتز أكثر من ثمان ساعات خدمة في النقطة العسكرية الواقعة اطلاق سراح قيادات من حزب الاصلاح عقب ايام من الاعتقال اطلقت السلطات الامنية سراح عدد من قيادات حزب الاصلاح عقب عدة ايام من الاعتقال على خلفية الاتهام بالتورط في قضايا الارهاب . وقال مصدر امني لصحيفة "عدن الغد" ان