اطلاق سراح قيادات من حزب الاصلاح عقب ايام من الاعتقال
الثلاثاء 17 أكتوبر 2017 01:53 مساءً
عدن((عدن الغد) خاص:
عدن((عدن الغد) خاص:
اطلقت السلطات الامنية سراح عدد من قيادات حزب الاصلاح عقب عدة ايام من الاعتقال على خلفية الاتهام بالتورط في قضايا الارهاب .
وقال مصدر امني لصحيفة "عدن الغد" ان القيادي في حزب الاصلاح "محمد عبدالملك" اطلق سراحه ظهر يوم الثلاثاء برفقة عدد اخر من قيادات الحزب التي اعتقلت مؤخرا .
وقالت السلطات الامنية قبل عدة ايام ان قيادات حزب الاصلاح ضبطت وبحوزتها عبوات ناسفة ومتفجرات قبل ان تطلق سراح بعضها يوم الثلاثاء .
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