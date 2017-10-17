غياب المفلحي : محافظ بلا محافظة

يقبع عبدالعزيز المفلحي وهو اخر محافظ معين لمدينة عدن بشقة صغيرة وسط العاصمة المصرية حيث تقول ادارته منذ اكثر من شهر انه يتلقى العلاج هناك .

ورغم ان الرجل عين قبل اكثر من 6 اشهر محافظا لعدن الا انه وحتى اليوم لايزال غير قادرا على اداء مهامه السياسية والتنفيذية في المدينة التي تغرقها الفوضى وتتنازعها الميلشيات المسلحة .

وصل الرجل الى عدن لكنه فشل في تسلم مبنى المحافظة ومبنى سكن المحافظ من المحافظ السابق "عيدروس الزبيدي".

وظل الرجل لاشهر طويلة مؤديا نشاطه التنفيذي من قصر معاشيق الامر الذي اعاق أي حركة حقيقة له كمحافظ.

وتقول مصادر في ادارته لصحيفة "عدن الغد" ان الكثير من العمليات الادارية والتنفيذية لاتزال معلقة بين الادارة الحالية والادارة السابقة .

ودرس الرجل امكانية خروجه من معاشيق للعمل من فيلا بخور مكسر الا ان مخاوف ان يلاقى نفس مصير المحافظ السابق "جعفر محمد سعد" كانت سببا رئيسيا لتراجعه عن ذلك .

وحتى اليوم لاتزال عدن مصابة بشلل شبه تام بسبب عدم قدرة المحافظ المفلحي على العودة الى عدن وممارسة مهام اعماله منها .

ويحظى "المفلحي" حتى اليوم بحضور شعبي كبير فالرجل صاحب سجل سياسي نظيف وكادر اقتصادي مشهود له .

وقال في احاديث صحفية له عقب تعيينه محافظا انه سيكرس جهده لخدمة اهالي المدينة وسيسعى لتوفير الخدمات للناس وهو ماقام به خلال الاسابيع الاولى لعمله داخل عدن .

وحتى اليوم يبدو جليا ان المحافظ المفلحي لايملك قدرة العودة الى عدن لينضم بذلك ضمن قائمة قيادات جنوبية باتت ممنوعة من العودة الى عدن .

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