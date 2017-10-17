لماذا نجح محافظ أبين في اكتساب محبة الناس ؟

تظهر عشرات الصور بساطة كبيرة يتحلى بها المحافظ ومشاركته في الفعاليات الشعبية المختلفة.

رغم ان محافظة أبين لم تشهد تحسنا كبيرا خلال الأشهر الماضية على صعيد الخدمات العامة إلا ان شعبية محافظها الحالي ابوبكر حسين تتصاعد يوما بعد أخر .

ونجح الرجل الذي عين قبل أشهر محافظا لمحافظة أبين في اكتساب حضور شعبي واسع النطاق .

ويرى كثيرون ان المحافظة وفي عهد "حسين" لم تشهد نقلة نوعية كبيرة إلا ان الرجل نجح في تسجيل حضور جيد له بين اوساط الناس.

ونجح حسين إلى حد كبير جدا في الاقتراب من الناس .

ولايكاد يمر يوم إلا ويقوم محافظ أبين بالنزول إلى مناطق مختلفة والسماع لشكاوى الناس والسعي لحلها .

ويعترف الرجل بالصعوبات التي تواجه إدارته خصوصا في ظل اوضاع الحرب الحالية لكنه يقول انه يسير على خطى ادارية تتضمن اقترابا من الناس والعيش معها .

وتظهر عشرات الصور بساطة كبيرة يتحلى بها المحافظ ومشاركته في الفعاليات الشعبية المختلفة.

ورغم ان الحال لم يتغير كثيرا في أبين إلا ان الناس لايواجهون الرجل باي حالة سخط ربما لادراكهم الشديد ان الرجل يعمل في اطار الممكن .

ومنذ تعيينه محافظا لابين تمكن الرجل من احداث حالة من الاستقرار الأمنية والخدمية في المحافظة هي أفضل حالا من الوضع السابق الذي عاشته أبين .

ويقول مواطنون في أبين أنهم لاينتظرون الكثير من المسئولين لكنهم ينظرون باعجاب لكل تحركات المحافظ الحالي ونزوله للمواطنين وسماع شكواهم .

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