لقاء ودي يجمع عددا من القيادات العسكرية الرفيعة بمنزل مدير دائرة شؤون الأفراد بعدن

صورة من اللقاء ظهر امس الاثنين

عقد لقاء ودي جمع ظهر امس الاثنين قيادات عسكرية رفيعة احتضنه ديوان منزل الشخصية العسكرية والاجتماعية البارزة العميد الخضر صالح مزمبر مدير دائرة شؤون الافراد والاحتياط العام في حي ريمي بالعاصمة عدن.

ومن بين القيادات العسكرية البارزة التي حضرت اللقاء قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء الركن فضل حسن وقائد محور العند قائد اللواء 131اللواء الركن ثابت جواس ومدير دائرة الاستخبارات العسكرية العميد جقمان الجنيدي ورئيس أركان المنطقة العسكرية الرابعة اللواء الركن أحمد البصر سالم والقائد العسكري الكبير العميد الركن محسن الداعري قائدلواء14مشاه والعميد عباس مسعد قائد اللواء31مدرع بالإضافة إلى محافظ ابين اللواء ابوبكر حسين وآخرين.

وتبادلت القيادات الأحاديث عن بعض القضايا والمواضيع على صعيد المشهد الوطني الراهن في بلادنا ومجريات الحرب مع مليشيات الحوثي وعفاش الانقلابية.

ويأتي هذا اللقاء الودي الذي يعد الأول من نوعه على شرف مأدبة غذاء دعاء اليها مدير دائرة شؤون الافراد بوزارة الدفاع العميد الخضر مزمبر ليتفق الحاضرين على ضرورة تواصل مثل هذه اللقاءات لتبادل وجهات النظر حول كثير من القضايا لاسيماء في الجانب العسكري كون الهدف والمصير واحد.

وذكرت معلومات أن القائد العسكري المعروف اللواء الركن ثابت جواس سيبدأ مباشرة عملة كقائد لمحورالعندواللواء131مشاة ومعه القائد العسكري المخضرم العميد الركن حسن باعش أركان للواء ذاته والذي سيتم تجميعه ورفده بعدد من الضباط والصف ضباط القدامى بالإضافة إلى نحو1000من المجندين الجدد الذي ستستكمل دائرة شؤون الافراد إجراءات ترقيمهم وسيتم فتح دورات تدريبية لتأهيلهم.

* من علي مقراط

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