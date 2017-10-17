قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن قوات أمريكية قتلت عشرات من عناصر تنظيم داعش في ضربة يوم الاثنين على معسكري تدريب في اليمن.

وقالت الوزارة في بيان إن المعسكرين في محافظة البيضاء يُستخدمان في تدريب المقاتلين الجدد على استخدام البنادق الكلاشنيكوف والأسلحة الآلية وراجمات الصواريخ.

وأضافت أن داعش استغلت مناطق غير خاضعة لسلطة الحكومة في اليمن للتآمر والتحريض والتمويل والتجنيد لشن هجمات ضد الولايات المتحدة وحلفائها في مختلف أنحاء العالم.

المزيد في أخبار وتقارير البنتاجون: مقتل العشرات من داعش فى ضربة أمريكية باليمن قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن قوات أمريكية قتلت عشرات من عناصر تنظيم داعش في ضربة يوم الاثنين على معسكري تدريب في اليمن. وقالت الوزارة في بيان إن قطار «إستفتاء الإنفصال».. على أبواب «عدن»! حُمّى الإستفتاءات الرامية الى الاستقلال وتلبية الطموحات القومية او تلك الشعوب التي ضاقت ذرعا بمصطلحات «الوحدة» المفروضة قسّرا، ما تزال تهدد باجتياح المزيد فضل حسن : لن يزايدوا علينا قال اللواء فضل حسن محمد في تعليقه على فيديو تداولته وسائل التواصل الاجتماعي ان من نشر الفيديو لم يظهر كامل الحوار الذي دار بينه وبين الشباب الذين قدموا الى الكلية