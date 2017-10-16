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أخبار وتقارير

رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي يلتقي برئيس الدائرة المحلية للمجلس بالمهرة ويناقش معه الترتيبات لتشكيل هيئات وسكرتارية المجلس في المحافظة

الاثنين 16 أكتوبر 2017 11:02 مساءً
عدن (عدن الغد)خاص:

 

ناقش رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس الزبيدي مع رئيس الدائرة المحلية للمجلس الانتقالي في محافظة المهرة الدكتور سالم القميري  الترتيبات القائمة لتشكيل هيئات وسكرتارية المجلس في المحافظة.

وخلال اللقاء استمع الرئيس الزبيدي من الدكتور القميري لملخصٍ شاملٍ عن نشاطات المجلس الانتقالي في محافظة المهرة وكذا الجهود التي تبذلها قيادة المجلس في المحافظة لاختيار اعضاء وممثلي المحافظة في الجمعية الوطنية، بحسب ما أعلن الرئيس الزبيدي في كلمته في المليونية الاحتفالية بثورة الرابع عشر من أكتوبر.

وأشاد الرئيس الزبيدي بجهود الدكتور القميري وكافة أعضاء الدائرة المحلية بمحافظة المهرة، مؤكداً على أن أبناء المهرة سيبقون دائماً وأبداً رافداً أساسياً لمسيرة الثورة الجنوبية التحررية، وحجر أساس لبناء الدولة الجنوبية الفيدرالية المستقلة وعاصمتها عدن.


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رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي يلتقي برئيس الدائرة المحلية للمجلس بالمهرة ويناقش معه الترتيبات لتشكيل هيئات وسكرتارية المجلس في المحافظة
  ناقش رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس الزبيدي مع رئيس الدائرة المحلية للمجلس الانتقالي في محافظة المهرة الدكتور سالم القميري  الترتيبات القائمة




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