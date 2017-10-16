معالي وزير الاوقاف يطمئن على صحة محافظ عدن عبدالعزيز المفلحي بالقاهرة
الاثنين 16 أكتوبر 2017 10:58 مساءً
القاهرة (عدن الغد) خاص:
القاهرة (عدن الغد) خاص:
زار معالي وزير الاوقاف والارشاد الدكتور القاضي احمد عطية محافظ محافظة الدكتور / عبدالعزيز المفلحي في جمهورية مصر العربية للاطمئنان على صحته بعد الرحلة العلاجية والتي تكللت بالنجاح.
وعبر محافظ عدن عن ارتياحة بزيارة معالي وزير الاوقاف والاطمئنان على صحته .وتمنى الوزير عطية لمحافظ عدن دوام الصحة والعافيه، مبديا" سعادتة للاطمئنان على صحة المحافظ بعد رحله علاجيه تكللت بالنجاح.
رافق الوزير بالزيارة الوكيل المساعد لوزارة الاوقاف والارشاد لقطاع الحج والعمرة الاستاذ/ طارق القرشي.
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