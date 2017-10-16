MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الاثنين 16 أكتوبر 2017 10:31 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير العسل من على سرير المرض يهنئ بنجاح فعاليتي اكتوبر بالخور والمعلا ويدعو الى توحيد نوفمبر
أخبار وتقارير

العسل من على سرير المرض يهنئ بنجاح فعاليتي اكتوبر بالخور والمعلا ويدعو الى توحيد نوفمبر

الاثنين 16 أكتوبر 2017 09:21 مساءً
(عدن الغد) خاص:

اطمأن ظهر يوم الاثنين النائب الاول لرئيس المجلس الاعلى للحراك الثوري الاخ فؤاد راشد على صحه المناضل الوطني عباس العسل عضو هيئه رئاسة المجلس الاعلى الناطق الرسمي لمجلس الحراك بمحافظه ابين والذي يتماثل للشفاء بعون الله ويخضع حاليا للفحوصات والنقاهة بمستشفى الوالي بالعاصمة عدن .

ونقل النائب الاول للمجلس الاخ فؤاد راشد اثناء معاودته للمناضل عباس العسل برفقة عدد من اعضاء هيئة رئاسة المجلس الاعلى تمنيات رئاسة المجلس والهيئات القيادية بمجالس الحراك بالمحافظات ودعواتهم الصادقة بالشفاء العاجل له ويلبسه المولى العلي القدير لباس العافية الدائم .

وعبر العسل عن بالغ ارتياحه بزياره قيادة المجلس العليا له للاطلاع على وضعه الصحي ومؤازرته مطمئنا الجميع على تجاوزه المرحلة الصعبة اثر الوعكة الصحية المفاجئة التي ألمت به ومهنئا بنجاح احتفالية اكتوبر التي احتضنتها ساحة العروض ( الحرية ) بخور مكسر وكذا نجاح فعالية اكتوبر بشارع مدرم بالمعلا املا ان يتوحد الجميع في فعالية 30 نوفمبر القادمة .

رافق النائب الاول لرئيس المجلس كل من الاخوة عبد الناصر الشيخ رئيس الهيئة الاستشارية رئيس المجلس بالعاصمة عدن ومحمد الحضرمي الناطق الرسمي للمجلس ومحمد عبدالله بامثقال نائب رئيس مجلس الحراك الثوري بمحافظة حضرموت وحسين القميشي رئيس دائرة الشهداء والجرحى بحضرموت وياسر بامثقال رئيس الدائرة الصحية للمجلس بالجنوب وعضو هيئة رئاسة المجلس  ومحمد دنبع النخعي .


المزيد في أخبار وتقارير
العسل من على سرير المرض يهنئ بنجاح فعاليتي اكتوبر بالخور والمعلا ويدعو الى توحيد نوفمبر
اطمأن ظهر يوم الاثنين النائب الاول لرئيس المجلس الاعلى للحراك الثوري الاخ فؤاد راشد على صحه المناضل الوطني عباس العسل عضو هيئه رئاسة المجلس الاعلى الناطق الرسمي
العسل من على سرير المرض يهنئ بنجاح فعاليتي اكتوبر بالخور والمعلا ويدعو الى توحيد نوفمبر
اطمأن ظهر يوم الاثنين النائب الاول لرئيس المجلس الاعلى للحراك الثوري الاخ فؤاد راشد على صحه المناضل الوطني عباس العسل عضو هيئه رئاسة المجلس الاعلى الناطق الرسمي
القيادي في المقاومة الجنوبية عبدالمجيد القعود : من ذكرى أكتوبر تؤخذ الدروس في تحقيق الإنتصارات
قال القيادي في المقاومة الجنوبية المرابط في جبهة الساحل في باب المندب نحو المخا عبد المجيد القعود أن الذكرى الرابعة والخمسين لقيام ثورة الرابع عشر من أكتوبر عام




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
منع رفع صورة الرئيس هادي اعلى مقر شرطة بعدن واحراقها واطلاق نار
اول صورة لعلي عبدالله صالح عقب خروجه من غرفة العمليات
مؤسس الحزام الامني .. الى الخلف در
عاجل: المليشيا الإنقلابية تسيطر على مواقع جديدة في عسيلان
طالب يمني في ماليزيا يحرز أعلى درجة تخرج في تاريخ جامعته
مقالات الرأي
والت ديزني قال: " لو استطعت ان تحلم بشيء، فإن قدرتك على الحلم تستطيع ان تؤهلك لتحقيقه" . مقولة رائعة وصحيحة
واخيرا قرر المناضل ان يتنحى وان يترجل من على صهوة جواده الدميه! وان يرمي سيفه الخشبي ودرعه الكريستيالي
المشكلة الرئيسية في الجنوب تتمحور حول عجز الحكومة الشرعية عن تقديم أي حق من حقوق المواطنين التي تقتضيها
لا يعرف العقل الغربي والأجنبي عموماً من منطقتنا الا النفط، فهو الثروة الوحيدة التي جعلت المنطقة تظهر على
انني و من خلال علاقتي مع بعض الأخوة في المجلس الانتقالي، و صداقتي للكثير منهم، و كذلك الأخوة في الحراك و
منذ اكثر من 50 عام ونحن نحتفل بأعياد الثورات اليمنية سوا التي قامت في الشمال او الجنوب سبتمبر واكتوبر  وتصرف
 بعد اقل من سنتين تقريبا منذ خوض المقاومة الجنوبية معركة تحرير عدن والجنوب وطرد الغزاة   والقضاء على
 عندما بدأت الخلافات بين جناحين في فريق الشرعية أمكن احتوائها قبل ان تصل الى ما وصلت اليه خلافات الجماعة
غريبٌ ذلك الوجع يتجدد مع ربيعات العمر, ويكبر كلما تتالت الأيام, وتعاقبت السنون, ويتعاظم في حنايا النفس كلما
  عندما تم إبعاد الضباط العوالق من جيش الجمهورية الجنوبية الوليدة لم يكن يخطر في بال من وقع على قرار
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
القائد صلاح الشنفرة يقدم التهاني بزفاف الشاب سمحان هرهرة
الف مبروك للإعلامي صالح الهندوان تخرجه من كلية العلوم التطبيقية بسيئون من قسم إدارة الأعمال
وفيات
تعزية
مدير مكتب تربية المضاربة يعزي القيادي في الحراك الجنوبي بجاش الأغبري
جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017