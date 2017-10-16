مشائخ الصبيحة يعلنون التحكيم لرئيس الوزراء احمد عبيد بن دغر في واقعة التقطع لموكبه

صورة من الاجتماع عصر يوم الاثنين -عدن الغد

اعلن مشائخ واعيان وشخصيات اجتماعية وقيادات مقاومة ومسئولون بمنطقة الصبيحة تحكيمهم لرئيس الوزراء احمد عبيد بن دغر في واقعة التقطع التي تعرض لها موكبه قبل ايام بمنطقة الصبيحة من قبل مسلحين.

وعقد العشرات من الشخصيات الاجتماعية والمسئولين والقيادات اجتماعا عصر يوم الاثنين بمنزل قائد المقاومة الجنوبية بالصبيحة عبدربه المحولي واعلنوا ادانتهم الشديدة لعملية التقطع هذه .

وقال المشاركون في الاجتماع القبلي ان مثل هذا التصرف مرفوض ولايعبر بشكل من الاشكال عن انتماء الصبيحة واخلاقها .

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