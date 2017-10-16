

برز نبيل المشوشي وهو احد ابرز قيادات المقاومة الجنوبية الى العلن عقب تأسيس مابات يعرف بقوات الحزام الامني عقب الحرب باكثر من نصف عام كقوة سياسية وعسكرية مهابة .

وتصدر اسم الرجل عناوين كثيرة كمؤسس لقوات الحزام الامني بعدن حيث تمكن الرجل خلال اشهر قليلة من دفع هذه القوات الى الواجهة لكن قبل ان يتوارى عن الانظار عقب اقالته من منصبه .

وظل الرجل لاكثر من عام واحد من ابرز القيادات الامنية التي تمكنت من تحريك العجلة الامنية في المدينة.

وعقب واقعة اشتباك مسلحة بين قوات موالية للرئيس هادي والامارات بالقرب من مطار عدن قبل اشهر بدأ واضحا ان الرجل بات مغضوبا عليه .

ويومها قيل ان "المشوشي" رفض توجيهات بالتحرك الى موقع الاشتباك الامر الذي دعا للتخلي عن خدماته.

ومنذ ذلك الحين يقبع الرجل في منزل بمنطقة "بير احمد" الى الغرب من مركز "عدن".

وحتى اليوم لايزال المشوشي يتمتع بحضور سياسي وشعبي كبير وفي اوساط القوات الامنية التي شكلها وقادها لعام .

وتمثل تجربة "المشوشي" احد ابرز التجارب العسكرية للقيادات التي ظهرت عقب الحرب وتمكنت من تسجيل حضور كبير قبل ان تتوارى لاحقا .

المزيد في أخبار وتقارير مؤسس الحزام الامني .. الى الخلف در برز نبيل المشوشي وهو احد ابرز قيادات المقاومة الجنوبية الى العلن عقب تأسيس مابات يعرف بقوات الحزام الامني عقب الحرب باكثر من نصف عام كقوة سياسية وعسكرية مهابة هل نجحت الحرب على الارهاب في ابين ؟ حققت الحملة الامنية الاخيرة التي خاضتها قوات من الحزام الامني ضد عناصر جماعات متطرفة في ابين نجاحات امنية كثيرة .وعلى خلاف حملات امنية اخرى تمكنت الحملة الامنية مؤيدون لفضل حسن ومنائون له يخوضون جدال سياسي خاض مؤيدون ومعارضون للقيادي العسكري البارز فضل حسن يوم الاثنين نقاشا سياسيا حول الرجل عقب نشر تسجيل مرئي بمنطقة صلاح الدين ويظهر الرجل فيه يناقش حول واقعة رفع علم