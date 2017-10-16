

حققت الحملة الامنية الاخيرة التي خاضتها قوات من الحزام الامني ضد عناصر جماعات متطرفة في ابين نجاحات امنية كثيرة .

وعلى خلاف حملات امنية اخرى تمكنت الحملة الامنية الاخيرة من قتل عدد من ابرز قيادات التنظيم المتطرف واعتقال اخرين وضبط كميات كبيرة من الاسلحة والمتفجرة .

ومنذ سنوات تمكن الاهالي من تنفس الصعداء في هذه المناطق وعاودوا التحرك ليلا بين مناطق مديريات لودر ومودية والوضيع بعد ان سادت حالة من الخوف الشديدة .

وشنت قوات الحزام الامني هجوما واسع النطاق على مناطق عدة بابين انتهت باحداث حالة من الهدوء الكبيرة .

ويقول الاهالي ان هذه الحملة التي قادها كلا من عبداللطيف السيد ومنير اليافعي تمكنت فعليا من احداث حالة من الاستقرار.

ورغم النجاح الامني الاخير الا ان السؤال الاكثر الحاحا يظل هل انتهت الحرب على الارهاب في ابين .

ويرى مراقبون ان الحرب على الارهاب في ابين لايمكن لها ان تنجح الا في ظل وجود منظومة امنية حقيقية وتفعيل اقسام الشرط ومواصلة عمليات المداهمات للمواقع التي يتواجد بها عناصر تنظيم القاعدة .

المزيد في أخبار وتقارير مؤسس الحزام الامني .. الى الخلف در برز نبيل المشوشي وهو احد ابرز قيادات المقاومة الجنوبية الى العلن عقب تأسيس مابات يعرف بقوات الحزام الامني عقب الحرب باكثر من نصف عام كقوة سياسية وعسكرية مهابة هل نجحت الحرب على الارهاب في ابين ؟ حققت الحملة الامنية الاخيرة التي خاضتها قوات من الحزام الامني ضد عناصر جماعات متطرفة في ابين نجاحات امنية كثيرة .وعلى خلاف حملات امنية اخرى تمكنت الحملة الامنية مؤيدون لفضل حسن ومنائون له يخوضون جدال سياسي خاض مؤيدون ومعارضون للقيادي العسكري البارز فضل حسن يوم الاثنين نقاشا سياسيا حول الرجل عقب نشر تسجيل مرئي بمنطقة صلاح الدين ويظهر الرجل فيه يناقش حول واقعة رفع علم