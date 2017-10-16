مؤيدون لفضل حسن ومنائون له يخوضون جدال سياسي
الاثنين 16 أكتوبر 2017 05:31 مساءً
عدن (عدن الغد)خاص:
عدن (عدن الغد)خاص:
خاض مؤيدون ومعارضون للقيادي العسكري البارز فضل حسن يوم الاثنين نقاشا سياسيا حول الرجل عقب نشر تسجيل مرئي بمنطقة صلاح الدين ويظهر الرجل فيه يناقش حول واقعة رفع علم الجمهورية اليمنية باحتفال مركزي.
وفضل حسن هو قائد المنطقة العسكرية الرابعة واحد ابرز القيادات الجنوبية التي شاركت في الدفاع عن "عدن" خلال الحرب الاخيرة .
ويتهم معارضو حسن بأنه كان من ضمن قيادات عسكرية وامنية جنوبية شاركت باحتفال مركزي رفع علم الجمهورية اليمنية .
ويقول مؤيدو "حسن" ان رفع العلم يأتي ضمن اطار احتفال للحكومة الشرعية التي ينتمي اليها حسن ولاينفي ذلك .
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