مصير مجهول لصحفي جنوبي في صنعاء
الاثنين 16 أكتوبر 2017 05:24 مساءً
عدن (عدن الغد)خاص:
عدن (عدن الغد)خاص:
لايزال مصير صحفي جنوبي اختطف في العاصمة اليمنية صنعاء مجهولا منذ اختطافه قبل اشهر .
واختطف الصحفي باسل الوحيشي من احد فنادق العاصمة اليمنية صنعاء اثر وصوله اليها للعلاج.
وقالت اسرة الوحيشي لصحيفة "عدن الغد" انه ذهب الى صنعاء عقب عيد الاضحى المبارك ليفاجئ باقتحام مسلحين الفندق الذي يقيم فيه واختطافه.
ومنذ ذلك الحين لم تتمكن اسرته من الوصول اليه او معرفة موقع احتجازه .
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