تفقد مدير الهلال الأحمر الإماراتي المهندس "جمعة المزروعي" صباح اليوم الاثنين العمل بالمرحلة الثانية من إعادة تأهيل مطار عدن الدولي.

وخلال الزيارة اطلع المزروعي ومعه مدير عام مطار عدن ونائبه ومقاول المشروع على حجم الإنجاز الذي بلغ 80% من إنشاء سور حماية وفتح بوابة خارجية للمسافرين من الناحية الشرقية للمطار.

وتحدث مدير عام مطار عدن المهندس طارق عبده أن نسبة الإنجاز في مشروع حماية المطار بلغ 80% ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من العمل خلال الأسبوع القادم كحد أقصى.

وكانت دولة الإمارات عملت على تأهيل مطار عدن الدولي منذُ تحريره في شهر أغسطس 2015، حيث اسفرت جهودها عن إعادة تشغيل المطار بعد ان تعرض لتدمير كبير خلال الحرب التي شنتها مليشيا الحوثي وصالح على عدن .

المزيد في أخبار وتقارير مدير الهلال الأحمر الإماراتي يتفقد العمل بمطار عدن الدولي تفقد مدير الهلال الأحمر الإماراتي المهندس "جمعة المزروعي" صباح اليوم الاثنين العمل بالمرحلة الثانية من إعادة تأهيل مطار عدن الدولي. وخلال الزيارة اطلع اول صورة لعلي عبدالله صالح عقب خروجه من غرفة العمليات نشر الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح اول صورة له عقب خروجه من غرفة العمليات جراء عملية جراحية اجريت له قبل عدة ايام . وفي الصورة ظهر صالح وهو يحاط بعدد من احتجاجات شعبية غاضبة بكريتر تطالب بتوفير المياه (مصور) شهدت المدينة القديمة بعدن (كريتر) يوم الاثنين احتجاجات غاضبة تطالب بتوفير المياه للسكان . وانطلق السكان في تظاهرة غاضبة جابت ارجاء المدينةوصولا الى مقر مؤسسة