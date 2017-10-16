اول صورة لعلي عبدالله صالح عقب خروجه من غرفة العمليات
في الصورة ظهر صالح وهو يحاط بعدد من الاشخاص داخل منزل وسط العاصمة اليمنية صنعاء. ويبدو بصحة جيدة
الاثنين 16 أكتوبر 2017 02:53 مساءً
صنعاء ((عدن الغد)) خاص:
صنعاء ((عدن الغد)) خاص:
نشر الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح اول صورة له عقب خروجه من غرفة العمليات جراء عملية جراحية اجريت له قبل عدة ايام .
وفي الصورة ظهر صالح وهو يحاط بعدد من الاشخاص داخل منزل وسط العاصمة اليمنية صنعاء. ويبدو بصحة جيدة
واجريت لصالح عملية جراحية وصفت بالناجحة باحد مستشفيات العاصمة اليمنية صنعاء.
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