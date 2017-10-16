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احتجاجات شعبية غاضبة بكريتر تطالب بتوفير المياه (مصور)

صورة من الاحتجاجات يوم الاثنين -عدن الغد
الاثنين 16 أكتوبر 2017 01:54 مساءً
عدن((عدن الغد) خاص:

شهدت المدينة القديمة بعدن (كريتر) يوم الاثنين احتجاجات غاضبة تطالب بتوفير المياه للسكان .

وانطلق السكان في تظاهرة غاضبة جابت ارجاء المدينةوصولا الى مقر مؤسسة المياه .

وقام محتجون من الاهالي بقطع الطريق العامة ومنعوا حركة المرور فيها .

وجأت الاحتجاجات عقب وفاة شاب اثر تماس كهربائي خلال محاولته جلب الماء لمنزله بحي شعب العيدروس بكريتر.


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احتجاجات شعبية غاضبة بكريتر تطالب بتوفير المياه (مصور)
شهدت المدينة القديمة بعدن (كريتر) يوم الاثنين احتجاجات غاضبة تطالب بتوفير المياه للسكان . وانطلق السكان في تظاهرة غاضبة جابت ارجاء المدينةوصولا الى مقر مؤسسة
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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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