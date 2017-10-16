نفذت العشرات من امهات المعتقلين وقفة احتجاجية امام مقر التحالف العربي في العاصمة عدن للمطالبة بالإفراج عنهم .

وفي الوقفة الاحتجاجية طالبة امهات المعتقلين بالكشف عن اسباب اعتقالهم وتقديم من تثبت عليه أي تهم للمحاكمة والافراج عن من لم تثبت عليهم أي تهم .

وطالبت الامهات بالكشف عن مصير عدد من ابنائهن تم اعتقالهم منذ اكثر من عام ولايعرف أهاليهم مكان تواجدهم .

الجدير بالذكر ان هذه الوقفة تعد الثالثة في الاشهر الماضية دون أي تحرك من قبل قوات التحالف العربي والكشف عن اسباب اعتقالهم .

المزيد في أخبار وتقارير اندلاع اشتباكات بمأرب ومقتل شخصين اندلعت صباح يوم الاثنين اشتباكات عنيفة بمحيط مقر ادارة امن محافظة مأرب بين محتجين يطالبون بتغيير مدير امن المحافظة الجديد وبين قوات امنية . وقال شهود عيان لصحيفة طالب يمني في ماليزيا يحرز أعلى درجة تخرج في تاريخ جامعته حصل الطالب هاشم يحيى والذي تخرج يوم أمس الأحد من جامعة UTHM على أعلى درجة تخرج في جامعته وحاز على مرتبة الشرف والامتياز. وكان تخصص هاشم يحيى تخصص الهندسة وقفة احتجاجية لأمهات معتقلين امام مقر التحالف بعدن للمطالبة بالإفراج عنهم نفذت العشرات من امهات المعتقلين وقفة احتجاجية امام مقر التحالف العربي في العاصمة عدن للمطالبة بالإفراج عنهم . وفي الوقفة الاحتجاجية طالبة امهات المعتقلين