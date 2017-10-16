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وقفة احتجاجية لأمهات معتقلين امام مقر التحالف بعدن للمطالبة بالإفراج عنهم

صورة من وقفة احتجاجية سابقة
الاثنين 16 أكتوبر 2017 11:37 صباحاً
عدن (عدن الغد)خاص:

 نفذت العشرات من امهات المعتقلين  وقفة احتجاجية امام مقر التحالف العربي في العاصمة عدن للمطالبة بالإفراج عنهم .

وفي الوقفة الاحتجاجية طالبة امهات المعتقلين بالكشف عن اسباب اعتقالهم وتقديم من تثبت عليه أي تهم للمحاكمة والافراج عن من لم تثبت عليهم أي تهم .

وطالبت الامهات بالكشف عن مصير عدد من ابنائهن تم اعتقالهم منذ اكثر من عام ولايعرف أهاليهم مكان تواجدهم .

الجدير بالذكر ان هذه الوقفة تعد الثالثة في الاشهر الماضية دون أي تحرك من قبل قوات التحالف العربي والكشف عن اسباب اعتقالهم .


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وقفة احتجاجية لأمهات معتقلين امام مقر التحالف بعدن للمطالبة بالإفراج عنهم
 نفذت العشرات من امهات المعتقلين  وقفة احتجاجية امام مقر التحالف العربي في العاصمة عدن للمطالبة بالإفراج عنهم . وفي الوقفة الاحتجاجية طالبة امهات المعتقلين




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