وقفة احتجاجية لأمهات معتقلين امام مقر التحالف بعدن للمطالبة بالإفراج عنهم
صورة من وقفة احتجاجية سابقة
الاثنين 16 أكتوبر 2017 11:37 صباحاً
عدن (عدن الغد)خاص:
عدن (عدن الغد)خاص:
نفذت العشرات من امهات المعتقلين وقفة احتجاجية امام مقر التحالف العربي في العاصمة عدن للمطالبة بالإفراج عنهم .
وفي الوقفة الاحتجاجية طالبة امهات المعتقلين بالكشف عن اسباب اعتقالهم وتقديم من تثبت عليه أي تهم للمحاكمة والافراج عن من لم تثبت عليهم أي تهم .
وطالبت الامهات بالكشف عن مصير عدد من ابنائهن تم اعتقالهم منذ اكثر من عام ولايعرف أهاليهم مكان تواجدهم .
الجدير بالذكر ان هذه الوقفة تعد الثالثة في الاشهر الماضية دون أي تحرك من قبل قوات التحالف العربي والكشف عن اسباب اعتقالهم .
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