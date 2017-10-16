القيادي بالمقاومة الجنوبية عدنان السيد يهنئ القيادات الجنوبية بحلول الذكرى الـــ54 لعيد 14 اكتوبر

بعث القيادي بالحراك الجنوبي والمقاومة عدنان السيد برقية تهنئة الى القيادة السياسية المتمثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس الوزراء احمد عبيد بن دغر واللواء حسين عرب نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية وكذلك الى قيادة الحراك الجنوبي وفي مقدمتهم الرئيس علي ناصر محمد وعلي سالم البيض والزعيم باعوم بمناسبة الذكرى الـــ54 لعيد الـــ14من ثورة اكتوبر المجيد جاء فيه :

اننا من عبق النضال السلمي وحراكه الجنوبي نرفع لكم اسمى التهاني والصدق التبريكات بمناسبة الذكرى الرابعة والخمسين لاندلاع اول شرارة ضد المستعمر البريطاني في الرابع عشر من اكتوبر والتي مثل انطلاقتها نقطة تحول في تاريخ الامة العربية المظلم انئذاك نحو التحرر والانعتاق والتي توجت بثلاثين نوفمبر بطرد اخر جندي بريطاني وتوحيد ثلاثة وعشرين امارة ومشيخة واعلان جمهورية اليمن الديمقراطية .

اننا ونحن نرفع لكم تهانينا باعتباركم من صناع فجر نوفمبر فاننا نجدد لكم العهد بالمضي قدما لاستعادة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والتصدي لكل المشاريع التي تريد عودتنا الى الماضي البغيض ما قبل نوفمبر ١٩٦٧.

بالأخير نجدد لكم الوفاء ونحن نحتفل مع جماهير شعبنا في العاصمة عدن والتي كان لها شرف انطلاق ثورة الحراك السلمي والتي كسرت عنجهية واستبداد كهانيت صنعاء والذين عاثوا بالجنوب فسادا وقتلا ونهبا.

* من ارسلان السليماني

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