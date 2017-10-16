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نعي الحوثيين أصغر مقاتليهم اعتراف بتجنيدهم للأطفال

الاثنين 16 أكتوبر 2017 06:43 صباحاً
( عدن الغد ) متابعات :

تداول ناشطون صورة نعي لمقاتل حوثي صغير في العمر لقي مصرعه قبل أيام قلائل في جبهات القتال. 

 

وتكشف صورة النعي التي اعتاد الحوثيون طباعتها لكل مقاتل يسقط من جماعتها عن طفل صغير يدعى عماد أمين الزبيري، حيث قتل قبل ثلاثة أيام في جبهة قتال برفقة المليشيا الانقلابية.

ويؤكد ناشطون حقوقيين أن هذا الطفل لا يكاد يتجاوز الثامنة من العمر، ما تسبب في موجة إدانة واستنكار كبير لدى قطاع واسع من اليمنيين الذين قالوا إن جماعة الحوثي لا تتورع عن إلقاء جميع الناس حتى الأطفال في محرقتها في محاولة للبقاء في السلطة بعد انقلابها على الشرعية عام 2014م.

 

وكانت منظمات دولية كبرى قد وجهت اتهامات جماعة الحوثي بانتهاك حقوق الأطفال واستخدامهم كمقاتلين في صراعاتها السياسية، فيما وجهت الشرعية الدعوة مراراً وتكراراً للمجتمع الدولي بإدراجهم في قائمة الإرهاب وقتلة الأطفال.

 


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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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