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بمناسبة احتفالات 14 اكتوبر .. المؤسسة الاقتصادية "الضالع" تقدم التهاني لفخامة الرئيس وتؤكد على نجاح الإدارة العامة عدن

الأحد 15 أكتوبر 2017 06:37 مساءً
الضالع (عدن الغد) خاص:

تشهد المحافظات المحررة من وطننا الحبيب إحتفالات واسعة يبتهج بها شعبنا بما قدمة أجدادنا من تضحيات ضد الاستعمار البريطاني قبل 54 عامآ وبهذه المناسبة السعيدة تتقدم إدارة المؤسسة الاقتصادية فرع محافظة الضالع  افضل التهاني والتبريكات مصحوبة بباقات الورد والعرفان الى فخامة الرئيس المشير عبدربه منصور هادي والى الإدارة العامة بمديرها العام العميد سامي صالح السعيدي سائلين المولى ان يعيد الأعياد على شعبنا ووطننا بالمزيد من التقدم والازدهار .

وفي تصريح صحفي للأستاذ رشاد حسن علي مدير عام فرع المؤسسة بمحافظة الضالع قال :اننا اليوم بصدد إحتفالات شعبنا بمناسبة الذكرى 54 لأعياد أكتوبر المجيد نرفع ازكى التهاني القلبية وافضل التبريكات الى فخامة الرئيس المشير عبدربه منصور هادي حفظة الله ورعاة والى القيادة السياسية والاقتصادية المتمثلة بمدير عام المؤسسة العميد سامي السعيدي  الذي يسير بخطى ثابتة نحو النجاح، و يكرس كل إمكانياته  للوصول الى المضي قدمآ بعجلة البناء والتنمية .

 

وأشار رشاد :  اننا بفرع الضالع نشيد بجهود العميد السعيدي الذي يسعى جاهدآ في توجيهاته على تضافر الجهود وإعادة تأهيل الفرع بالشكل المطلوب،

 

واضاف رشاد:  ان منذ الحرب الظالمة من قبل المليشيات يسعى السعيدي على الحافظ على اصول المؤسسة في عموم المحافظات التي تعرضت لتدمير الممنهج من قبل عفاش والحوثي انا ذاك، كما سعى السعيدي الى توفير فرص عمل وتوفير معاشاتهم بشتى الطرق دون كلل او ملل  للوصول الى مرحلة النجاح في مهامه كمدير ناجح لإدارة مرفقة بالبناء ،وعرف الجميع ان المؤسسة خدمية وليس ربحية وعلينا جميعآ ان نحافظ على أصولها،

 

واختم رشاد : اننا نبارك لشعبنا ولقيادة السياسية بمثل هذه  الاحتفالات ونسأل الله أن تعود علينا مثل هذه المناسبة وقد شهد الوطن سلامة الأمن والاستقرار في ربوع الوطن ونهضت المؤسسة في توفير خدمة الأسواق الحرة لخدمة المجتمع والمواطن البسيط .


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بمناسبة احتفالات 14 اكتوبر .. المؤسسة الاقتصادية "الضالع" تقدم التهاني لفخامة الرئيس وتؤكد على نجاح الإدارة العامة عدن
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