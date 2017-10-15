العولقي : (بن دغر) كان حصيفا وسياسيا محنكا عندما ترفّع عن القيام برد الفعل بشأن ما تعرض له موكبه من تقطع وإطلاق نار

قال الكاتب الجنوبي محمد ناصر العولقي ان رئيس الوزراء احمد عبيد بن دغر كان حصيفا حينما تعامل بعقلانية مع واقعة اطلاق نار تعرض لها موكبه قبل ايام بمنطقة الصبيحة .

وعلق العولقي على ماحدث بالقول :" للأمانة فإن الدكتور بن دغر - بغض النظر عن أي شيء آخر - كان حصيفا وسياسيا محنكا عندما ترفّع عن القيام برد الفعل بشأن ما تعرض له موكبه من تقطع وإطلاق نار في زيارته لمنطقة الصبيحة قبل يومين وبعد خروجه من معسكر صلاح الدين صباح أمس .

كان بإمكانه أن يصطنع زوبعة إعلامية وسياسية ودعائية لنفسه ويوعز الى السلطات المحلية ومؤسسات الشرعية ومن لف لفها إصدار بيانات وتنديدات وحتى وقفات احتجاجية تضامنية دعما لشخصه ولكنه تسامى عن رد الفعل .

اعتبروني طبالا إذا رأيتم إنني أقول غير الصواب .