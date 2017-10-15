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المحرمي : على المجلس الانتقالي الجنوبي فتح حوار وطني مع كل القوى السياسية الجنوبية الاخرى

الأحد 15 أكتوبر 2017 05:53 مساءً
عدن((عدن الغد) خاص:

قال السياسي الجنوبي محمد صالح قحطان المحرمي انه يتوجب على قيادة المجلس الانتقالي ان تعزز قيم الحرية و التمسك بالديمقراطية كخيار استراتيجي والانفتاح على الآخر وفتح حوار وطني مع كل القوى السياسية الجنوبية الاخرى .

واضاف قائلا :" هناك رسائل تأتي من وقت لآخر سوى اكان من أعضاء المجلس الانتقالي أو ممن هم محسوبيين عليه غير موفقه وحصيفة رافقت اعلان وبيانات المجلس الانتقالي السابقة كان آخرها ما ورد في مقابلة اللواء عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي عشية 14 أكتوبر في الذكرى 54 لثورة أكتوبر مع قناة الغد المشرق من تبني المجلس لعملية مطالبة الحكومة والتحالف بحضر الإصلاح ومثل هذه الدعوات لاتليق في إطار سياسي جنوبي مثل المجلس الانتقال الذي يرفع شعار الحرية والديمقراطية والتعددية ويؤمن فيها بل على العكس ينبغي على المجلس الانتقالي ان يكون من أوائل وفي مقدمة من يتمكسون بالديموقراطية والتعددية والدفاع عن الحريات وان يترك معالجة أي تجاوزات قانونية لأي حزب للجهات المختصة والقضاء ،،

كما أتمنى على الاخوة في المجلس الانتقالي كذلك ان يواصلوا النضال وقيادة الجنوبيين من حيث انتهت الأحزاب والمكونات السياسية الجنوبية قبلهم ، من عند عملية التصالح والتسامح الجنوبي لا ان يبداء المجلس من عند صراع الجبهة القومية وجبهة التحرير عشية الاستقلال وتكرار تجربة الجبهة القومية والحزب الاشتراكي في عملية الإقصاء والتفرد والوصاية وتخوين كل من يختلف معها ،،،،

على المجلس الانتقالي التمسك بالديمقراطية كخيار استراتيجي والانفتاح على الآخر وفتح حوار وطني مع كل القوى السياسية الجنوبية الاخرى سوى اكان المنادية في فك الارتباط او التى لها مشاريع أخرى والالتقاء معها على قواسم مشتركة تهم كل الجنوب والجنوبيين، ،،


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