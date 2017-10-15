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الاعجم : الجنوبيون افشلوا مخططات الفتنة

الأحد 15 أكتوبر 2017 05:34 مساءً
عدن((عدن الغد) خاص:

قال الاعلامي الجنوبي ورئيس تحرير صحيفة "الامناء" عدنان الاعجم ان الجنوبيين افشلوا مخططات الفتنة المناطقية التي كانت تحاك ضدهم .

وعلق الاعجم على التطورات الاخيرة بالقول :" أكبر مكسب تحقق في فعاليات أكتوبر الرسائل التي وجهها الجنوبين الى الداخل والخارج وهي :

# أن الجنوبيين افشلوا ورقة المناطقية التي راهن عليها البعض فكان الشنفرة /وهاني اليزيدي /وابو مشعل /في ساحة العروض

والزبيدي /واللواء بن بريك /والملس والشيخ العولقي /والشيخ السليماني /

في المعلا

وبالتالي أحرقت ورقة المناطقية بهذا التنوع والفعل السياسي الجنوبي

# أثبت الشعب الجنوبي انه أصبح ناضج سياسيا فلم يعد يلتزم بتوجيهات النخب بل انه يتحرك لمصلحة الجنوب

# افشل الجنوبيون مخططات جرهم إلى مربع العنف ورسموا لوحة في غاية الروعة أحبطت مساعي البعض فلم تطلق رصاصة بوجود عشرات الآلاف في يوم أكتوبر الاغر وهي رسالة في غاية الأهمية مفادها أن الجنوبيين استوعبوا الدرس ويعلمون ماذا يحاك ضدهم

وبالتالي استطاع الشارع الجنوبي تحقيق مكاسب سياسية إضافية نحو الطريق للقادم الذي سيكون مفصليا في مسيرة الثورة الجنوبية

 


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