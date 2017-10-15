قال السياسي الجنوبي عبدالكريم قاسم أن إدعاء التمثيل الحصري للقضية بدعوى كل الشعب معي سيؤدي الى مصير كل الشعب قومية.

وأضاف قاسم أن التمثيل بحسب معيار المساحة و السكان يتم في الإنتخابات التشريعية أما في حال الكيانات السياسية التحررية فيكفي التوافق السياسي بين المكونات السياسية و على حد تعبير مهندس صيانة الثورة الدكتور يحيى الشعبي( في مرحلة النضال التحرري يقودها أشخاص حتى من قرية واحدة).

وأردف قائلا: "ما جدوى ان يكون لحضرموت 100 عضوا طالما و هذا المائة سيكون صوتا واحدا و كذلك بقية المحافظات".

وأكد أن ممارسة الديمقراطية في المكونات السياسية يأتي من خلال الإنتخابات الديمقراطية في إطار العضوية الأساسية لها أما في إطار التحالفات السياسية فيتم التوافق على نسبة التمثيل بحسب عدد أعضاء المكون السياسي.

المزيد في أخبار وتقارير الاعجم : الجنوبيون افشلوا مخططات الفتنة قال الاعلامي الجنوبي ورئيس تحرير صحيفة "الامناء" عدنان الاعجم ان الجنوبيين افشلوا مخططات الفتنة المناطقية التي كانت تحاك ضدهم . وعلق الاعجم على التطورات الاخيرة سياسي جنوبي: إدعاء التمثيل الحصري للقضية سيؤدي الى مصير كل الشعب "قومية" قال السياسي الجنوبي عبدالكريم قاسم أن إدعاء التمثيل الحصري للقضية بدعوى كل الشعب معي سيؤدي الى مصير كل الشعب قومية. وأضاف قاسم أن التمثيل بحسب معيار المساحة و نعمان: الحوثيون يمارسون العهر السياسي ومكانهم الطبيعي في "الزبالة" قال السياسي والسفير اليمني في بريطانيا ياسين سعيد نعمان أن الحوثيين يمارسون العهر السياسي ومكانهم الطبيعي في "الزبالة". وكتب السفير نعمان على صفحته بـ"الفيس بوك"

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