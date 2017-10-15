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سياسي جنوبي: إدعاء التمثيل الحصري للقضية سيؤدي الى مصير كل الشعب "قومية"

عبدالكريم قاسم
الأحد 15 أكتوبر 2017 05:25 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:

قال السياسي الجنوبي عبدالكريم قاسم أن إدعاء التمثيل الحصري للقضية بدعوى كل الشعب معي سيؤدي الى مصير كل الشعب قومية.

وأضاف قاسم أن التمثيل بحسب معيار المساحة و السكان يتم في الإنتخابات التشريعية أما في حال الكيانات السياسية التحررية فيكفي التوافق السياسي بين المكونات السياسية و على حد تعبير مهندس صيانة الثورة الدكتور يحيى الشعبي( في مرحلة النضال التحرري يقودها أشخاص حتى من قرية واحدة).

وأردف قائلا: "ما جدوى ان يكون لحضرموت 100 عضوا طالما و هذا المائة سيكون صوتا واحدا و كذلك بقية المحافظات".

وأكد أن ممارسة الديمقراطية في المكونات السياسية يأتي من خلال الإنتخابات الديمقراطية في إطار العضوية الأساسية لها أما في إطار التحالفات السياسية فيتم التوافق على نسبة التمثيل بحسب عدد أعضاء المكون السياسي.


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تعليقات القراء
282663
[1] ترزح تحت نير الإحتلال اليمني . عليك اولا تحرير بلدك واستعادة دولتك وبعدين تتكلم عن الديقراطيه التي تتحدث عنها .. عليك وغيرك استيعاب المهمه وحجمها .. اولا اطبخوا الكعكه سوى وبعدين تقاسموها .. اما ان تحاولوا تقاسم كعكه لم تطبخ بعد فهذا هو الغباء المفرط .. والمشكله انكم تقولوا انكم سياسيين ألا اذا كانت لكم أجنده تتبع الإحتلال والعياذ بالله
الأحد 15 أكتوبر 2017
ترزح تحت نير الإحتلال اليمني . عليك اولا تحرير بلدك واستعادة دولتك وبعدين تتكلم عن الديقراطيه التي ت | ترزح تحت نير الإحتلال اليمني . عليك اولا تحرير بلد
ياعبدالكريم أنت تتحدث وكأنك عايش في أمريكا .. ياسيد استوعب انك لاتزال ترزح تحت نير الإحتلال اليمني . عليك اولا تحرير بلدك واستعادة دولتك وبعدين تتكلم عن الديقراطيه التي تتحدث عنها .. عليك وغيرك استيعاب المهمه وحجمها .. اولا اطبخوا الكعكه سوى وبعدين تقاسموها .. اما ان تحاولوا تقاسم كعكه لم تطبخ بعد فهذا هو الغباء المفرط .. والمشكله انكم تقولوا انكم سياسيين ألا اذا كانت لكم أجنده تتبع الإحتلال والعياذ بالله



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