نعمان: الحوثيون يمارسون العهر السياسي ومكانهم الطبيعي في "الزبالة"
عدن (عدن الغد) خاص:
قال السياسي والسفير اليمني في بريطانيا ياسين سعيد نعمان أن الحوثيين يمارسون العهر السياسي ومكانهم الطبيعي في "الزبالة".
وكتب السفير نعمان على صفحته بـ"الفيس بوك" أن من مهازل الحوثيين أنهم يزورن المناضل مقبل بمناسبة ثورة أكتوبر لا لشيء إلا رغبة في الاستعراض وشتم الحزب الاشتراكي.
واضاف نعمان أن الحوثيين أسقطوا لوحة أكتوبر من تاريخهم الملفوف براية الثأر من الثورة اليمنية ليتشعلقوا بزيارة مناضل أقعده المرض فيما يشبه المن الصادر من جوف مفعم بالتشفي وليستغلوا مرضه.. ويجعلوا من زيارته بوابة للاستعراض وللشتم.
وأردف: "كذبوا عليه بإنه ناقش معاهم التاريخ ، وقد كانوا من خلال الصورة في وضع لا يدل على أنهم في هذا الوادي ، ما أحقر أن يوظف المهرجون مأساة الانسان لأغراض بليدة بهذا المستوى الذي ينم عن بؤس الانحطاط".
وأختتم حديثه قائلا: "مدرسة ساذجة فيها من الغباء ما يكفي لمعرفة أن كل الذين مارسوا هذا العهر السياسي لا ينتظرهم مكان غير الزبالة".
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