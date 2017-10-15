وزارة الأوقاف والإرشاد توقف اصدار شهادات حسن السيرة والسلوك للوكالات الجنوبية
نسخة من التعميم
الأحد 15 أكتوبر 2017 04:34 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:
عدن (عدن الغد) خاص:
اصدرت وزارة الأوقاف والارشاد تعميما بوقف اصدار شهادات حسن السيرة والسلوك للوكالة السياحية الجنوبية.
وقال التعميم الصادر عن وزارة الأوقاف والارشاد، وحصلت "عدن الغد" على نسخة منه، أن الوزارة أوقفت اصدار شهادات حسن السيرة والسلوك للوكالات المفوجة للحجاج حتى تسمح السلطات السعودية على فتح العمرة لليمنيين.
من جانبه قال مصدر في وكالات السياحة لـ"عدن الغد" أن وزارة الأوقاف اصدرت شهادات حسن سيرة وسلوك لبعض الوكالات القريبة من وزير الأوقاف أحمد عطية فيما أوقفت اصدار الشهادات لبقية الوكالات الجنوبية والبالغ عددها 145 وكالة.
وأضاف المصدر أن الوكالات التي تم صرف الشهادات لها هي من سمحت بمرور ما يسمى حج المجاملة فيما الوكالات التي أوقفت مثل تلك المخالفات تم ايقاف صرف شهادات حسن السيرة والسلوك لها.
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