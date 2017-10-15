هجوم قطري ضخم ضد القيادات الجنوبية والتحركات الاخيرة
عدن((عدن الغد) خاص:
شنت وسائل اعلام قطرية واخرى ممولة من قطر يوم الاحد هجوما عنيفا ضد التحركات الجنوبية الاخيرة .
وصباح اليوم الاحد افردت غالبية وسائل الاعلام القطرية والممولة من قطر مساحات واسعة لمهاجمة المجلس الانتقالي الجنوبي والتحركات الجنوبية الاخرى .
ودشنت وسائل الإعلام هذه هجوما عنيفا على مطالب استقلال الجنوب .
وشنت صحيفة (الخليج اونلاين) القطرية هجوما عنيفا على الجنوبيين .
وقالت الصحيفة في تقرير نشرته الاحد ان مؤشرات التصعيد متعددة ومتنوعة في مسارات مختلفة أمنية وعسكرية وسياسية، بدأت بتصريحات مثيرة للجدل لخالد بحاح، النائب السابق لرئيس الجمهورية، الذي اتهم الحكومة الشرعية بالفساد ولمح إلى إعلان قريب لمجلس عسكري جنوبي، ثم تلا ذلك عودة عمليات الاغتيالات حيث قتل ياسين العدني، إمام جامع زايد في عدن، الثلاثاء الماضي، بعبوة ناسفة وضعت في سيارته.
وتصاعدت حدة الهجوم الاعلامي القطري الذي بات يهاجم كافة الاطراف الجنوبية دونما استثناء .
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