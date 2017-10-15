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أخبار وتقارير

هجوم قطري ضخم ضد القيادات الجنوبية والتحركات الاخيرة

الأحد 15 أكتوبر 2017 04:04 مساءً
عدن((عدن الغد) خاص:

شنت وسائل اعلام قطرية واخرى ممولة من قطر يوم الاحد هجوما عنيفا ضد التحركات الجنوبية الاخيرة .

وصباح اليوم الاحد افردت غالبية وسائل الاعلام القطرية والممولة من قطر مساحات واسعة لمهاجمة المجلس الانتقالي الجنوبي والتحركات الجنوبية الاخرى .

ودشنت وسائل الإعلام هذه هجوما عنيفا على مطالب استقلال الجنوب .

وشنت صحيفة (الخليج اونلاين) القطرية هجوما عنيفا على الجنوبيين .

وقالت الصحيفة في تقرير نشرته الاحد  ان مؤشرات التصعيد متعددة ومتنوعة في مسارات مختلفة أمنية وعسكرية وسياسية، بدأت بتصريحات مثيرة للجدل لخالد بحاح، النائب السابق لرئيس الجمهورية، الذي اتهم الحكومة الشرعية بالفساد ولمح إلى إعلان قريب لمجلس عسكري جنوبي، ثم تلا ذلك عودة عمليات الاغتيالات حيث قتل ياسين العدني، إمام جامع زايد في عدن، الثلاثاء الماضي، بعبوة ناسفة وضعت في سيارته.

وتصاعدت حدة الهجوم الاعلامي القطري الذي بات يهاجم كافة الاطراف الجنوبية دونما استثناء .


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تعليقات القراء
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[1] قطر عدو إستراتيجي لحضرموت والجنوب كله
الأحد 15 أكتوبر 2017
سعيد الحضرمي | حضرموت
مَن هذه قطر ؟! إنها لا تساوي حي من أحياء حضرموت !! وهي لا تناصب الجنوب العداء الآن فقط، بل هي عدو إستراتيجي للجنوب منذ عام الغزو اليمني الأول للجنوب غام 1994م، فهي الدولة الخليجية الوحيدة التي ساندت ذلك الغزو، وهي تتصرف كأنها دولة عظمي، فهي لا تعادي حضرموت والجنوب فقط، بل تعادي دول كبرى في الشرق الأوسط (مصر والسعودية والإمارات)، وما هي إلا إمارة خليجية صغيرة جداً، وليس لها أي تاريخ يُذكر، ولو أنها تتصرف على هذا الأساس، لكان خيرٌ لها ولشعبها !! ثم يا أعزاءنا القطريون، إن كنتم وحدويون، لماذا لا تتوحدون مع دولة الإمارات العربية، وتصبحوا إمارة من إماراتها، فهذا هو الوضع الطبيعي لقطر الصغيرة والمشاغبة !! إثبتوا، أيها القطريون أنكم وحدويون، ثم بعد ذلك تكلموا عن الوحدة، أم أنكم (أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ).. وإذا كانت قطر لا تريد الوحدة مع الإمارات، فلتتحد مع الكويت، فربما بعد تلك الوحدة تتعقّل ولا تتدخل في شئون الغير، الذين هم أكبر منها، وأعرق منها، وأكثر حضارة، ولهم تاريخ ممتد إلى آلاف السنين.. متى كانت حضرموت والجنوب كله جزء من اليمن ؟! ومتى كانت الوحدة اليمنية أمر طبيعي والإنفصال طارئ وإستثنائي ؟! حضرموت والجنوب لم تكن جزء من اليمن، وذلك قبل اليوم المشئوم 22 مايو 1990م، وعلى إمتداد مئات السنين إلى الوراء !! حضرموت والجنوب لم يحكمهم يمني شمالي قط، لا أئمة اليمن (يحيى لا إبنه أحمد ولا حفيده البدر آل حميد الدين المتوكل)، ولا حكمهم رؤساء اليمن الشمالي (السلال ولا الأرياني ولا الحمدي ولا الغشمي)، ولو لم تكن الوحدة اليمنية الزائفة والمزوّرة والماكرة والمخادعة التي جرجرنا إليها حاكمنا الجنوبي الغبي (الحزب الإشتراكي اليمني)، لما حكم حضرموت والجنوب اليمني الجاهل الأمي الرئيس (علي عبدالله صالح).. إذاً الوحدة هي الشيء الطارئ والإستثنائي في حياة الحضارم والجنوبيي، والإستقلال والسيادة والبُعد عن اليمن هي الحالة الطبيعية والواقعية التي عاشتها حضرموت والجنوب كله.. ومنذ الوحدة الزائفة مع اليمن، قتل جنود الجيش والأمن اليمني، بإستهتار وبدم بارد، آلاف الجنوبيين (عسكريين ومدنيين) في غزوتين عدوانيتين على الجنوب عام 1994م وعام 2015م.. الجنوبيون يريدون العودة إلى الحالة الطبيعية والمستقرة منذ مئات السنين، ولا يريدون الوحدة الطارئة والإستثنائية مع اليمن، حيث الوحدة قد تسببت في قتل الآلاف المؤلفة منهم برصاص جنود الجيش والأمن اليمني وقبائلهم الهمجية.. ويا أيها القطري الصغير، لا تتدخل فيما لا يعنيك، وهذه نصيحة من حضرمي يريد لك الخير، وسأغني لك أغنية الفنان الكبير بلفقيه، لعل وعسى ربنا يهديك.. الأغنية تقول (عادك إلا صغير.. بدري عليك الهوى.. ذا جرح ما له دواء.. يهز قلب الكبير.. أيش عاد قلبك.. خل من هو خبير.. يغزي كما مَن غزا.. ما لك وللحب لا.. عادك إلا صغير.. قف.. قف عند حدك ...).. ولا مستقبل للشعب الجنوبي الحضرمي ولا لأجياله القادمة، إلا بفك إرتباطه من الوحدة اليمنية المتعفنة، وإستعادة كامل حقوقه الشرعية المغتصبة بالقوة والحرب، وفي مقدمة تلك الحقوق، حقه في تقرير مصيره وإستعادة دولته وكرامته ومقدراته.

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[2] الجنوب الحر قادم والهويه تستحق
الأحد 15 أكتوبر 2017
ناصح | الجنوب العربي
صحيفة الشرق القطرية الممثلة للموقف القطري في مواجهة المجلس الإنتقالي الجنوبي وتصريحاته ضد قطر كممثل للجنوب : من خلال ما جاء في صحيفة الشرق القطرية نصاً ، رداً على تصريحات قيادة المجلس الإنتقالي الجنوبي ضد قطر خاصة كراعية للإرهاب وداعمة لحزب الإصلاح اليمني وجماعة الإخوان المسلمين ، نصل إلى نتيجة مفادها أنَّ الفكر الرسمي العربي لم يتغيَّر منذ ستينيات القرن الماضي والمبني في الغالب على الفعل ورد الفعل سلبياً , أمَّا إيجابياً فلن نجد تعاوناً يثمر بتطبيع علاقات الأخوة بين مواطني البلدان العربية ، وفي حالة تقديم المساعدات لن تجد هذه المساعدات طريقاً تسلكه سوى طريق جيب الحاكم للبلد المتلقي لهذه المساعدات ، الإستثناء فقط نجده في بناء المدارس والمستشفيات التي لا يستطيع الحاكم تملُّكها لنفسه ، تابعوا خطابات عبد الناصر وإجتماعات الجامعة العربية ستجدونها مقاربة لما قالته قيادات المجلس الإنتقالي الجنوبي وصحيفة الشرق القطرية ، وسيظل حالنا بهذا الشكل أشقاء نختلف ونعادي بعضنا ثمَّ نتصالح ونجتمع ثمَّ نعود ونختلف ونعادي بعضنا من جديد . فكر متخلِّف لن نتخلص منه طالما الحاكم صاحب الكلمة الأولى والأخيرة لم يجد من يحاسبه ، والحل يكمن في وجود أنظمة يحكمها من يختاره ويبعده المحكوم سلمياً وبناءً على مواد دستورية تحكم العلاقة بينهما وتحدد صلاحيات الحاكم وبالذات مايتعلق بفترة بقاء الحاكم إن كانت محدودة أو متجددة مقيدة بالنجاح والفشل في إدارة السلطه ومصلحة البلد ومواطنيها ولن يستقيم ظل العود المعوج مالم يكن العود مستقيماً . الجنوب قادم إن شاء اللَّهُ بإرادة كل أبنائه الأحرار ولن يغيَّر موقف هذه الدولة أو تلك من مسألة إستعادة الدولة الجنوبية والمطلوب من كل القيادات الجنوبية ، كانت من قيادات المجلس الإنتقالي الجنوبي أو غيره من المكونات الأخرى أن تستخدم الإعلام بشكل غير عدائي وإذا ثبت بأن قطر متورطه في عمليات إرهابية في الجنوب فالقضاء صاحب كلمة الفصل بعد وجود الإثباتات التي تؤكد هذا التورط دون شك . الإعلام سيف ذو حدين والحذر من اللعب به.

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[3] اح يا سلوى حمد
الأحد 15 أكتوبر 2017
ام علاء | عدن
سبعه حده وحده واني ما حصلة نص واحد



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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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