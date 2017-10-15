هجوم قطري ضخم ضد القيادات الجنوبية والتحركات الاخيرة

شنت وسائل اعلام قطرية واخرى ممولة من قطر يوم الاحد هجوما عنيفا ضد التحركات الجنوبية الاخيرة .

وصباح اليوم الاحد افردت غالبية وسائل الاعلام القطرية والممولة من قطر مساحات واسعة لمهاجمة المجلس الانتقالي الجنوبي والتحركات الجنوبية الاخرى .

ودشنت وسائل الإعلام هذه هجوما عنيفا على مطالب استقلال الجنوب .

وشنت صحيفة (الخليج اونلاين) القطرية هجوما عنيفا على الجنوبيين .

وقالت الصحيفة في تقرير نشرته الاحد ان مؤشرات التصعيد متعددة ومتنوعة في مسارات مختلفة أمنية وعسكرية وسياسية، بدأت بتصريحات مثيرة للجدل لخالد بحاح، النائب السابق لرئيس الجمهورية، الذي اتهم الحكومة الشرعية بالفساد ولمح إلى إعلان قريب لمجلس عسكري جنوبي، ثم تلا ذلك عودة عمليات الاغتيالات حيث قتل ياسين العدني، إمام جامع زايد في عدن، الثلاثاء الماضي، بعبوة ناسفة وضعت في سيارته.

وتصاعدت حدة الهجوم الاعلامي القطري الذي بات يهاجم كافة الاطراف الجنوبية دونما استثناء .

المزيد في أخبار وتقارير الاعجم : الجنوبيون افشلوا مخططات الفتنة قال الاعلامي الجنوبي ورئيس تحرير صحيفة "الامناء" عدنان الاعجم ان الجنوبيين افشلوا مخططات الفتنة المناطقية التي كانت تحاك ضدهم . وعلق الاعجم على التطورات الاخيرة سياسي جنوبي: إدعاء التمثيل الحصري للقضية سيؤدي الى مصير كل الشعب "قومية" قال السياسي الجنوبي عبدالكريم قاسم أن إدعاء التمثيل الحصري للقضية بدعوى كل الشعب معي سيؤدي الى مصير كل الشعب قومية. وأضاف قاسم أن التمثيل بحسب معيار المساحة و نعمان: الحوثيون يمارسون العهر السياسي ومكانهم الطبيعي في "الزبالة" قال السياسي والسفير اليمني في بريطانيا ياسين سعيد نعمان أن الحوثيين يمارسون العهر السياسي ومكانهم الطبيعي في "الزبالة". وكتب السفير نعمان على صفحته بـ"الفيس بوك"

تعليقات القراء







