سفارة اليمن في أسمرة تحتفل بالعيد الـ55 لثورة 26 سبتمبر

اقامت سفارة اليمن في أسمرة حفلاً بمناسبة العيد الـ55 لثورة 26 سبتمبر والعيد الـ54 لثورة 14 اكتوبر بحضور أعضاء السلك الدبلوماسي والجالية اليمنية في أرتيريا .

وفي الحفل أكد السفير / عبدالله السري سفير بلادنا في أسمرة على عظمة إحياء هذه الأعياد المجيدة والخالدة في قلوب جميع اليمنيين الأحرار، والسير في طريق الحرية لتحقيق تطلعات واحلام الشعب. ونقل السري تحيات وتهاني القيادة السياسية لابناء الجالية اليمنية بهذه المناسبة المجيدة .لافتا الى أهمية الاحتفال بذكرى التحرر والانتصار على الإمامة والاستعمار والانتصار لليمن الكبير من خلال ثورتي سبتمبر وأكتوبر التي تعد روحا محفورة في قلوب جميع اليمنين الأحرار ودما يجري في شرايين اليمنيين، وبها انطلق اليمنيون نحو بناء دولة الجمهورية وسيتمكنوا أيضا من القضاء على المليشيا الانقلابية وعصابات التمرد والتخلف والدمار .

وثمن السفير السري بدور أرتيريا قيادة وحكومة وشعبا في الوقوف الى جانب اليمن فكانت الجار التي دعمت واحتضنت الكثير من أبناء اليمن،، مشيدا بعمق العلاقات بين اليمن وأرتيريا .

وقد القيت في الحفل عدد من الكلمات عبرت في مجملها على عظمة الاحتفال في هاتين المناسبتين ثورتي سبتمبر وأكتوبر المجيدتين كما تم استعراض المراحل التاريخية لقيام الثورتين وضرورة الحفاظ على أهدافهما ومبادءهما .

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