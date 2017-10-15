الربيزي : مليونية اكتوبر بالمعلا اعلنت تضامنها مع كردستان وكاتلونيا

قال الناشط والإعلامي الجنوبي أحمد الربيزي إن مليونية 14 أكتوبر بشارع مدرم بمديرية المعلا اعلنت تضامنها مع حق الشعوب في تقرير المصير.

وأشار الربيزي القيادي في الحراك الجنوبي في تغريدة له على تويتر، إلى أن الجنوبيين في ساحة مدرم رفعوا اعلام كردستان وكاتلونيا إيماناً بحرية الشعوب في تقرير مصيرها .

وقال أحمد الربيزي في تغريدته :"الملاحظ للمراقب الإعلامي الحضور اللافت في مليونية أكتوبر في عدن لعلم كردستان تضامنا مع الشعب الكردستاني الشقيق وكذا علم شعب كتالونيا الصديق".

وشهدت مدينة عدن يوم السبت فعاليات الذكرى الـ54 من ثورة 14 أكتوبر المجيدة، حيث توزعت الفعالية بين ساحة الحرية بخور مكسر وبين شارع مدرم بمديرية المعلا .

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