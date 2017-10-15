المخلافي: بحاح أسهم في تدمير اقتصاد اليمن وحصول الانقلابيين على ملايين الدولارات

هاجم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية اليمني، عبد الملك المخلافي، نائب الرئيس ورئيس الوزراء السابق، خالد بحاح، بقوله بحاح تسبّب في تدمير اقتصاد البلد، وأن الحكومة عالجت الأوضاع بعد رحليه.



وأضاف المخلافي في تصريح لصحيفة "الوطن" السعودية إن خالد بحاح كان يريد أن تذهب المبالغ التي زعم ن الحكومة قامت بسرقتها إلى الانقلابيين ، متسائلا: "هل هناك شخص عاقل كان في موقع نائب رئيس جمهورية يتحدث عن أن الحكومة اليمنية صرفت خلال عام واحد 700 مليون دولار، مبينا أن الحكومة كانت تحتاج إلى مليارات كي تصرفها من أجل مواجهة المتطلبات، وليس 700 مليون فقط".



وقال المخلافي أن بحاح أدخل الحكومة في ورطة بحجة الحياد الاقتصادي، فيما ذهبت أموال اليمن إلى الانقلابيين، حيث صرفوا كل احتياط اليمن من العملة الصعبة، كما أخفوا ما تبقى من السيولة النقدية من العملة اليمنية، ووظفوها في حروبهم الداخلية.



وفي وقت سابق اتهم بحاح الشرعية بنهب 700 مليون دولار من نفط المسيلة بحضرموت خلال عام.

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