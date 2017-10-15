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مصدر طبي: وفاة نجل القيادي في الحراك الجنوبي بجاش الاغبري في ظروف غامضة بعدن

وعد نجل القيادي في الحراك الجنوبي بجاش الاغبري
الأحد 15 أكتوبر 2017 01:34 مساءً
عدن (عدن الغد)خاص:

قالت مصادر طبية لصحيفة "عدن الغد"  أن نجل القيادي في الحراك  الجنوبي بجاش الاغبري  توفي يوم الاحد في العاصمة عدن في ظروف غامضة .

وقالت المصادر انه جثت و"عد"  نجل القيادي "بجاش" نقلت إلى مستشفى الوالي بعدن دون معرفة تفاصيل اخرى.


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