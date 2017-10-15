مصدر طبي: وفاة نجل القيادي في الحراك الجنوبي بجاش الاغبري في ظروف غامضة بعدن

قالت مصادر طبية لصحيفة "عدن الغد" أن نجل القيادي في الحراك الجنوبي بجاش الاغبري توفي يوم الاحد في العاصمة عدن في ظروف غامضة .

وقالت المصادر انه جثت و"عد" نجل القيادي "بجاش" نقلت إلى مستشفى الوالي بعدن دون معرفة تفاصيل اخرى.

المزيد في أخبار وتقارير الربيزي : مليونية اكتوبر بالمعلا اعلنت تضامنها مع كردستان وكاتلونيا قال الناشط والإعلامي الجنوبي أحمد الربيزي إن مليونية 14 أكتوبر بشارع مدرم بمديرية المعلا اعلنت تضامنها مع حق الشعوب في تقرير المصير. وأشار الربيزي القيادي في الحراك اليمن تشارك في الاجتماع الـ25 للمجلس التنفيذي لوكالة الأنباء الإسلامية الدولية (إينا) بدأت في بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية مقر وكالة الأنباء الإسلامية(إينا) بمدينة "جدة" بالمملكة العربية السعودية ، بمشاركة بلادنا بوفد ترأسه رئيس مجلس المخلافي: بحاح أسهم في تدمير اقتصاد اليمن وحصول الانقلابيين على ملايين الدولارات هاجم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية اليمني، عبد الملك المخلافي، نائب الرئيس ورئيس الوزراء السابق، خالد بحاح، بقوله بحاح تسبّب في تدمير اقتصاد البلد، وأن الحكومة