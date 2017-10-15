سياسي جنوبي : رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي جاد في موقفه من الاستقلال عن اليمن

أكد مستشار رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، صالح الحكم، أن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي جاد في موقفه من الاستقلال عن اليمن، موضحا أن الشعب الجنوبي يطالب الانفصال منذ عام 1994.

وأوضح الحكم لبرنامج ملفات ساخنة عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، أن "هذا الاستفتاء يأتي لإقناع دول العالم بأن الشعب الجنوبي بكامله مع تقرير مصيره"، في ظل دعم السياسيين الجنوبيين لهذه الخطوة، ممثلين لكل محافظات الجنوب.

وقال الحكم إن "الجنوبيين سئموا خلال فترة 25 عاما من وحدة وهمية دون تحقيق أي فائدة منها فأصبح الشعب بكل أطيافه متوافق على الانفصال"، من خلال المجلس الانتقالي الذي اختير من الشعب الذي يطمح في تقرير مصيره وإعادة دولته.

ونوه مستشار رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، إلى أن العلاقة مع حكومة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي علاقة مصالح وتآلف، حتى يحقق التحالف العربي أهدافه التي أنشئ من أجلها، وهو لن يعارض التحالف والشرعية حتى تحقيق مصالح الجنوب.

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