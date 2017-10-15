الحوثي يطالب بالسماح بعودة احمد علي عبدالله إلى اليمن

مقالات الرأي

علي بن شنظور ملاحظة تنظيمية على إعلان الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي. مع التقدير لرأي اللواء عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي ولمن يناقشون باهتمام موضوع الجمعية

عبدالله ناصر العولقي أين رواتب أسر الشهداء يا حكومة ؟ لقد صادف ان التقيت بعد صلاة الجمعة الماضية صديق وهو اب لشهيد سقط في معركة تحرير منطقة خورمكسر من الاحتلال

أبو الحسنين محسن معيض الموت جني !! من عِشٍ إلى عِش مما لا شك فيه , بعد حرب 94م , أن الرئيس المخلوع " علي عبدالله صالح " , قد أسس في الجنوب قاعدة راسخة له . بناها بمن

بلال غلام حسين حسن أكل التفاح..!! حسن يتسمع مسجلة بصوت عالي: العطروش يغني برع يأستعمار برع من أرض الأحرار برع .. أبو حسن يدخل عليه الغرفة:

هدى العطاس المجلس الانتقالي وإعلان الجمعية العمومية مع إيماني ودعمي الكامل غير المشروط للمجلس الأنتقالي كمواطنة جنوبية، فأن اعلانه أمس عن تشكيل جمعية عمومية

ماجد الداعري أين الجديد والمفاجآت بخطاب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي! لم يكن إعلان الرئيس القائد اللواء عيدروس الزبيدي عن الجمعية العمومية الجنوبية كأعلى سلطة في المجلس

هاني كرد هل انكسر التعايش في الجنوب ؟ إن العقلاء من أي مجتمع يتطلعون دائما إلى التعايش المشترك ويعتبرونه هدفا، لاسيما إذا كان المجتمع توجد به

الشيخ عبدالله راجح اليهري ثورة اكتوبر في ذاكرة التاريخ لم يكن اندلاع ثورة 14 أكتوبر من عام 1963 م وليدة الصدفة أو عملية تصدير للثورة ، بل كان محصلة ظروف موضوعيه و ذاتية

فهد البرشاء فعاليتا الفشل الجنوبي...! فعاليتان لشعب قدم أرواح شهداء جمعهم هدف واحد وحلم واحد.. فعاليتان أثبتتا فشل الشعب الجنوبي وقصور فكره وعدم