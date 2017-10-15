الحوثي يطالب بالسماح بعودة احمد علي عبدالله إلى اليمن

مع التقدير لرأي اللواء عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي ولمن يناقشون باهتمام موضوع الجمعية
لقد صادف ان التقيت بعد صلاة الجمعة الماضية صديق وهو اب لشهيد سقط في معركة تحرير منطقة خورمكسر من الاحتلال
مما لا شك فيه , بعد حرب 94م , أن الرئيس المخلوع " علي عبدالله صالح " , قد أسس في الجنوب قاعدة راسخة له . بناها بمن
حسن يتسمع مسجلة بصوت عالي: العطروش يغني برع يأستعمار برع من أرض الأحرار برع ..
أبو حسن يدخل عليه الغرفة:
مع إيماني ودعمي الكامل غير المشروط للمجلس الأنتقالي كمواطنة جنوبية، فأن اعلانه أمس عن تشكيل جمعية عمومية
لم يكن إعلان الرئيس القائد اللواء عيدروس الزبيدي عن الجمعية العمومية الجنوبية كأعلى سلطة في المجلس
إن العقلاء من أي مجتمع يتطلعون دائما إلى التعايش المشترك ويعتبرونه هدفا، لاسيما إذا كان المجتمع توجد به
لم يكن اندلاع ثورة 14 أكتوبر من عام 1963 م وليدة الصدفة أو عملية تصدير للثورة ، بل كان محصلة ظروف موضوعيه و ذاتية
فعاليتان لشعب قدم أرواح شهداء جمعهم هدف واحد وحلم واحد..
فعاليتان أثبتتا فشل الشعب الجنوبي وقصور فكره وعدم
بعد قرارات اليوم التي أعلنها بطل تحرير الجنوب القائد اللواء عيدروس الزبيدي ، لتتوقف جميع الأقلام والألسن
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