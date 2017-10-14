وصول قيادي حوثي كبير الى عدن وتجوله في المدينة بسلاحه
صورة نشرها العماد وقال انها له في عدن
السبت 14 أكتوبر 2017 11:55 مساءً
عدن (عدن الغد)خاص:
عدن (عدن الغد)خاص:
قال القيادي في جماعة الحوثي حسين العماد انه وصل الى مدينة عدن يوم السبت .
ونشر العماد صورا له بسلاحه الشخصي بالقرب من ساحل بحري.
وقال العماد معلقا على الصورة :"من عدن مع أجمل غروب من أجمل ساحل
فور وصولنا لمشاركة إخواننا في الجنوب الشقيق
احتفالاتهم بعيد أكتوبر..
ولم يتسنى لعدن الغد التأكد من صحة هذه المزاعم.
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