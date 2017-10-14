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مواطنون من عدن يوجهون رسالة اعتذار للحكومة البريطانية في ذكرى ثورة ١٤ اكتوبر

السبت 14 أكتوبر 2017 10:59 مساءً
عدن (عدن الغد)خاص:


بالتزامن مع الذكرى الـ 54 لثورة 14 أكتوبر التي قامت ضد المستعمر البريطاني بعث مواطنون من عدن رسالة إعتذار للحكومة البريطانية وللملكة إليزابيث على قيام الثورة ضدها ما ادى الى رحيلها لاحقا.
وفي رسالة بعث بها مواطنون للملكة البريطانية إليزابيث والى الحكومة البريطانية جاء فيها:
جلالة الملكة إليزابيث المحترمة
السيدة تيريزا ماري ماي رئيسة وزراء بريطانيا
تحية طيبة وبعد
في مثل هذه اليوم قبل 54 عام اندلعت ضد إمبراطوريتكم التي لم تغيب عنها الشمس ثورة مسلحة في عدن تسببت برحيلكم عنها لاحقا، حيث كانت عدن (قبل رحيلكم) تصنف ضمن الدول المتقدمة كونكم قمت ببناء المنشآت الحيوية والبنى التحتية قبل العديد من الدول المجاورة ، فكان ترتيب ميناء عدن الثالث على مستوى العالم ،أنشئتم المجلس التشريعي ليكون الأول بشبه الجزيرة العربية بالإضافة الى مطار عدن الذي كان من أكثر المطارات حركة .

قمتم بإنشاء العديد من المعاهد التعليمية والقوانين والتشريعات والفن وكانت إعلانات عن الحفلات الراقصة والمشاريع تتصدر الصحف .

تركتم لنا دولة ذات نظام وقانون لم يستطيع الرفاق (من اتى بعدكم) من الحافظ عليها وبعد مرور 54 عام على رحيلكم لم يتغير شيء بل أننا عدنا للأسف قرونا للخلف عدن التي عرفت بعهدكم التيار الكهربائي قبل العديد من الدول العربية باتت اليوم بدون كهرباء وبدون ماء ، عدن التي عرفت الجيش (جيش الليوي) الذي كان فيه العديد من أبناء عدن والجنوب بات موظفي الجيش بدون مرتبات رغم انكم ظللتم لعقود ترسلون مستحقاتهم(المنتسبون لجيش الليوي) المالية وحتى اليوم دون ان يطالبوكم بشيء ، منذ رحيلكم لم نحقق أي شيء لم نستطيع ان نحافظ على الاقتصاد او على الأمن او على الخدمات حتى توفير وظائف للمواطنين الذين باتوا يأكلون من القمامة .
منذ 67م شهدت عدن عدة حروب مدمرة خاضوها الرفاق من أجل السلطة (وليس من أجل عدن وشعبها) على سبيل المثال لا الحصر: حرب 86م حرب 94م حرب2015م التي أكلت الأخضر واليابس دونما يكون لعدن وأهلها أي سبب فيهم .

في الذكرى الـ 54 لرحيلكم قررنا نحن المذكورين أسفل الرسالة الإعتذار الشديد لكم على الثورة التي قامت ضدكم وتسببت برحيلكم وفي الختام نطالبكم بضم عدن الى إتحاد دول الكمنولث كونها مستعمرة بريطانية سابقة .
اسماء الموقعون على رسالة الإعتذار:
الصحفي فتحي بن لزرق
الصحفي ماهر درهم
سارة خالد
علي السعدي
علي صالح المنصوري
خالد وهبي
عيدروس الزاهر
عبدالله علي
فائز الهاشمي
مدثر دحمان
ضحى عبدالرحيم
غسان الربيعي
علي ابوبكر
سام سيرفراز
ذكرى لالجي
نوال الجاوي
جلال حسن
عارف الخميسي
اميرة خان
اسكندر ولي
عامر النعوي
رضية ولي
عبدالوهاب النعوي
ياسمين ولي
مريم محمود خالد


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مواطنون من عدن يوجهون رسالة اعتذار للحكومة البريطانية في ذكرى ثورة ١٤ اكتوبر
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