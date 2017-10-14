الكاف : هذه الاسباب الحقيقية لاشتباكات صلاح الدين
السبت 14 أكتوبر 2017 10:43 مساءً
عدن((عدن الغد) خاص:
عدن((عدن الغد) خاص:
قال القيادي عدنان الكاف وهو عضو المجلس الانتقالي الجنوبي ان سبب الاشتباكات المسلحة التي شهدتها منطقة صلاح الدين غرب عدن يوم السبت كانت سبب رفع العلم اليمني.
وقال الكاف في حديث لقناة روسيا اليوم مساء السبت ان الاشتباكات اندلعت عقب رفع العلم اليمني موضحا ان اتفاق سابق كان يقضي بعدم رفع العلم اليمني.
ونفى الكاف وجود استفتاء شعبي قريب حول الوحدة اليمنية لكنه قال ان من حق الجنوبيين نيل استقلال بلادهم .
وانتقد الكاف عدم قدرة قوات الشرعية احراز أي تقدم في الجبهات متسائلا :" هل يجب على الجنوبيين الانتظار طويلا ؟.
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