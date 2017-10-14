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سفارة بلادنا في اثيوبيا تحيى حفلاً خطابياً وفنياً بمناسبة اعياد الثورة اليمنية سبتمبر واكتوبر ونوفمبر

السبت 14 أكتوبر 2017 09:07 مساءً
(عدن الغد) خاص:

أحيت سفارة بلادنا والجالية اليمنية في أديس أبابا بجمهورية أثيوبيا الديمقراطية حفلاً خطابياً وفنياً بمناسبة أعياد الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر بحضور أعضاء البعثة الدبلوماسية وعدد من افراد الجالية اليمنية .

 

وفي الحفل القى القائم باعمال السفارة يحيى الإرياني كلمة هنئ فيها فخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ودولة رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر بهذه المناسبات الوطنية الخالدة لثورات السادس والعشرين من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر والثلاثين من نوفمبر، مؤكداً ان هذه المناسبات ستظل حية ومتجذرة في عروقنا كيمنيين وسنظل ندافع عن مبادئها ونمضي على طريقها حتى تتحقق كل أهدافها.

 

واضاف الأرياني اننا عازمون على بناء وتحقيق اليمن الاتحادي الجديد تحت قيادتنا السياسية والمتمثلة بفخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي.

 

وتخلل الحفل عدد من الكلمات والفقرات الفنية والغنائية.


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