المصفري :الحكومة الشرعية فشلت في ادارة الجنوب

قال السياسي الجنوبي علي نعمان المصفري ان الحكومة الشرعية اليمنية فشلت في ادارة مناطق الجنوب.

وقال المصفري في حديث لقناة الجزيرة مساء السبت ان الحكومة الشرعية اليمنية باتت تقف في وجه تطلعات الجنوبيين وسعيهم صوب استقلال الجنوب واستعادة دولته.

واكد المصفري ان التطورات السياسية الحاصلة في الجنوب طبيعية وتعبر عن شعب يريد نيل استقلاله وحريته .

وقال المصفري ان ماهو حاصل في الجنوب صراع سياسي بين الارادة الجنوبية الحرة وبين من يريدون اعادة الجنوب الى زمن الاحتلال السابق .

واتهم المصفري قوى سياسية يمنية افتت باستباحة دماء الجنوبيين في العام1994 بانها هي نفسها من تريد استهداف الجنوب مجددا.