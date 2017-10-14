فعالية حاشدة في ذكرى ثورة 14 أكتوبر بساحة العروض بخورمكسر (صور)

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قال القيادي الجنوبي هاني اليزيدي ان شعب الجنوب لن يسمح بان تحتل ارضه مجددا من قبل أي طرف كائنا من يكون . وفي كلمة القاها في ساحة العروض قال اليزيدي ان الجنوبيين لن