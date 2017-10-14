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فعالية حاشدة في ذكرى ثورة 14 أكتوبر بساحة العروض بخورمكسر (صور)

السبت 14 أكتوبر 2017 08:09 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:

احتشد الالاف من الجنوبيين في ساح العروض بالعاصمة عدن للاحتفال بالذكرى الرابعة والخمسين لثورة 14 أكتوبر المجيدة.

ورفع المحتشدون أعلام دولة الجنوب وصور الشهداء والشعارات الجنوبية المؤكدة على التحرير والاستقلال.

والقي في الحفل الحاشد عدد من الكلمات المعبرة عن الفعالية والمؤكدة بحق الاستقلال للجنوبيين.

وتنشر "عدن الغد" صورا للفعالية التي أقيمت عصر اليوم السبت في ساحة العروض بخورمكسر.


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فعالية حاشدة في ذكرى ثورة 14 أكتوبر بساحة العروض بخورمكسر (صور)
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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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