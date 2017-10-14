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هنأ الجنوبيين بذكرى ثورة 14 أكتوبر.. اليزيدي: ساحة العروض لكل الشعب ولا تخضع لأجندات خارجية

الشيخ هاني اليزيدي على منصة ساحة العروض عصر اليوم السبت
السبت 14 أكتوبر 2017 07:01 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:

قال الشيخ هاني اليزيدي عضو الهيئة الشرعية الجنوبية ومدير مديرية البريقة ان ساحة العروض اوحت للشعب الجنوبي معاني الفرح والبهجة الحقيقية.

وفي كلمة للشيخ هاني اليزيدي من على منصة ساحة العروض بفعالية الذكرى الـ54 من ثورة 14 اكتوبر المجيدة هنأ فيها شعب الجنوب بمناسبة ذكرى ثورة الاجداد وتحرير الوطن من الاستعمار البريطاني.

وأكد الشيخ اليزيدي ان ساحة العروض لا تخضع لأي اجندة خارجية ولا تعتمد على المال ولو كانت ساحة العروض التي أسست هذا الاحتفال تؤيد الشرعية لكانت الفعالية ممتلئة بالمجندين.

واضاف : ولكن كانت الساحة عفوية من افراد شعب الجنوب ولا تنتمي لأطراف في وقت يراد تسيس وركوب الفعالية والمقايضة على مصالح منتهية ومناصب معزولة.

واختتم : ندعو لوحدة الصف الجنوبي وفتح قنوات الحوار لتقريب وجهات النظر بين الجنوبين والتمسك بمطالب شعب الجنوب والترحم على الشهداء والشفاء للجرحى.


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تعليقات القراء
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[1] الشيخ المناضل اليزيدي يقول الحق من ساحة العروض.. وكذلك الآخرين يقولون الحق من الشارع الرئيسي في المعلا
السبت 14 أكتوبر 2017
سعيد الحضرمي | حضرموت
نعم، الشيخ المناضل اليزيدي يقول الحق من ساحة العروض، وكذلك الآخرين يقولون الحق من الشارع الرئيسي في المعلا، وكلا الفريقين يقولان، ولكن كل واحد منهما يقول الحق بطريقته، وكلاهما ينشدان حرية وإستقلال الجنوب وإستعادة دولته، وكلاهما يرفعان علم دولة الجنوب المسلوبة، التي قاتلا المحتل الغاصب تحتها.. وآخر سطر في هذا الخبر يدل على المعدن الأصيل للشيخ المناضل اليزيدي.. ولا مستقبل للشعب الجنوبي الحضرمي ولا لأجياله القادمة، إلا بفك إرتباطه من الوحدة اليمنية المتعفنة، وإستعادة كامل حقوقه الشرعية المغتصبة بالقوة والحرب، وفي مقدمة تلك الحقوق، حقه في تقرير مصيره وإستعادة دولته وكرامته ومقدراته.



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