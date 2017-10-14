قال الشيخ هاني اليزيدي عضو الهيئة الشرعية الجنوبية ومدير مديرية البريقة ان ساحة العروض اوحت للشعب الجنوبي معاني الفرح والبهجة الحقيقية.

وفي كلمة للشيخ هاني اليزيدي من على منصة ساحة العروض بفعالية الذكرى الـ54 من ثورة 14 اكتوبر المجيدة هنأ فيها شعب الجنوب بمناسبة ذكرى ثورة الاجداد وتحرير الوطن من الاستعمار البريطاني.

وأكد الشيخ اليزيدي ان ساحة العروض لا تخضع لأي اجندة خارجية ولا تعتمد على المال ولو كانت ساحة العروض التي أسست هذا الاحتفال تؤيد الشرعية لكانت الفعالية ممتلئة بالمجندين.

واضاف : ولكن كانت الساحة عفوية من افراد شعب الجنوب ولا تنتمي لأطراف في وقت يراد تسيس وركوب الفعالية والمقايضة على مصالح منتهية ومناصب معزولة.

واختتم : ندعو لوحدة الصف الجنوبي وفتح قنوات الحوار لتقريب وجهات النظر بين الجنوبين والتمسك بمطالب شعب الجنوب والترحم على الشهداء والشفاء للجرحى.

المزيد في أخبار وتقارير فعالية حاشدة في ذكرى ثورة 14 أكتوبر بساحة العروض بخورمكسر (صور) احتشد الالاف من الجنوبيين في ساح العروض بالعاصمة عدن للاحتفال بالذكرى الرابعة والخمسين لثورة 14 أكتوبر المجيدة. ورفع المحتشدون أعلام دولة الجنوب وصور الشهداء هنأ الجنوبيين بذكرى ثورة 14 أكتوبر.. اليزيدي: ساحة العروض لكل الشعب ولا تخضع لأجندات خارجية قال الشيخ هاني اليزيدي عضو الهيئة الشرعية الجنوبية ومدير مديرية البريقة ان ساحة العروض اوحت للشعب الجنوبي معاني الفرح والبهجة الحقيقية. وفي كلمة للشيخ هاني اليزيدي : شعب الجنوب لن يقبل الاحتلال مجددا ولن يسمح بعودة سجون (الفتح) قال القيادي الجنوبي هاني اليزيدي ان شعب الجنوب لن يسمح بان تحتل ارضه مجددا من قبل أي طرف كائنا من يكون . وفي كلمة القاها في ساحة العروض قال اليزيدي ان الجنوبيين لن

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