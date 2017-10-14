قال القيادي الجنوبي هاني اليزيدي ان شعب الجنوب لن يسمح بان تحتل ارضه مجددا من قبل أي طرف كائنا من يكون .

وفي كلمة القاها في ساحة العروض قال اليزيدي ان الجنوبيين لن يسمحوا بان تعاد افتتاح سجون الفتح بالتواهي مجددا في اشارة الى حقبة زمنية مظلمة في تاريخ الجنوب .

واكد "اليزيدي" ان الجنوبيين يريدون مع الاطراف الاخرى شراكة وليس تبعية مطلقة وعمياء .

وامتدح اليزيدي دور المقاومة الجنوبية مؤكدا انه اليوم يراد شيطنة هذه المقاومة وزج قياداته في السجون .

وحذر اليزيدي من خطورة محاولة شيطنة المقاومة الجنوبية .

وقال اليزيدي ان فعالية المقاومة الجنوبية بخور مكسر قبل اشهر كانت قليلة واليوم صارت اكبرى واقوى .

واكد اليزيدي ان الجنوبيين لن يسمحوا بتخوين قياداتهم مهما حدث داعيا الى وحدة صف جنوبية حقيقية .

المزيد في أخبار وتقارير فعالية حاشدة في ذكرى ثورة 14 أكتوبر بساحة العروض بخورمكسر (صور) احتشد الالاف من الجنوبيين في ساح العروض بالعاصمة عدن للاحتفال بالذكرى الرابعة والخمسين لثورة 14 أكتوبر المجيدة. ورفع المحتشدون أعلام دولة الجنوب وصور الشهداء هنأ الجنوبيين بذكرى ثورة 14 أكتوبر.. اليزيدي: ساحة العروض لكل الشعب ولا تخضع لأجندات خارجية قال الشيخ هاني اليزيدي عضو الهيئة الشرعية الجنوبية ومدير مديرية البريقة ان ساحة العروض اوحت للشعب الجنوبي معاني الفرح والبهجة الحقيقية. وفي كلمة للشيخ هاني اليزيدي : شعب الجنوب لن يقبل الاحتلال مجددا ولن يسمح بعودة سجون (الفتح) قال القيادي الجنوبي هاني اليزيدي ان شعب الجنوب لن يسمح بان تحتل ارضه مجددا من قبل أي طرف كائنا من يكون . وفي كلمة القاها في ساحة العروض قال اليزيدي ان الجنوبيين لن

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