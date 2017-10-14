اليزيدي : شعب الجنوب لن يقبل الاحتلال مجددا ولن يسمح بعودة سجون (الفتح)
اليزيدي متحدثا بساحة العروض بخور مكسر عصر اليوم السبت -عدن الغد
السبت 14 أكتوبر 2017 06:57 مساءً
عدن((عدن الغد) خاص:
عدن((عدن الغد) خاص:
قال القيادي الجنوبي هاني اليزيدي ان شعب الجنوب لن يسمح بان تحتل ارضه مجددا من قبل أي طرف كائنا من يكون .
وفي كلمة القاها في ساحة العروض قال اليزيدي ان الجنوبيين لن يسمحوا بان تعاد افتتاح سجون الفتح بالتواهي مجددا في اشارة الى حقبة زمنية مظلمة في تاريخ الجنوب .
واكد "اليزيدي" ان الجنوبيين يريدون مع الاطراف الاخرى شراكة وليس تبعية مطلقة وعمياء .
وامتدح اليزيدي دور المقاومة الجنوبية مؤكدا انه اليوم يراد شيطنة هذه المقاومة وزج قياداته في السجون .
وحذر اليزيدي من خطورة محاولة شيطنة المقاومة الجنوبية .
وقال اليزيدي ان فعالية المقاومة الجنوبية بخور مكسر قبل اشهر كانت قليلة واليوم صارت اكبرى واقوى .
واكد اليزيدي ان الجنوبيين لن يسمحوا بتخوين قياداتهم مهما حدث داعيا الى وحدة صف جنوبية حقيقية .
تعليقات القراء
282549
[1] شعب الجنوب انتصر
السبت 14 أكتوبر 2017
مناضل | عدن عاصمة دولة الجنوب العربي ( القادمة )
غدا سيتم انتخاب البرلمان الجنوبي والمجالس المحلية والمحافظين وفروع المجلس الانتقالي في المحافظات .
282549
[2] ومعتقلات الامارات
السبت 14 أكتوبر 2017
جنوبي | عدن
كلام جميل بس لمادا صامتين على سجون ومعتقلات الامارات التي هي اشبه بسجون المانيا ايام هتلر وفي كل محافظات الجنوب
282549
[3] قبح الله وجهك
السبت 14 أكتوبر 2017
الدحم | الجنوب
قبح الله وجهك
282549
[4] ياعيباه ياهاني .. طلعت كالجبل الذي تمخض وولد فأرا .. والناس تقول من زمان ايش حكاية محمد القادري جالس يلمع جزماتك .. وصلت الرساله ..
السبت 14 أكتوبر 2017
ياعيباه ياهاني .. طلعت كالجبل الذي تمخض وولد فأرا .. والناس تقول من زمان ايش حكاية محمد القادري جالس | ياعيباه ياهاني .. طلعت كالجبل الذي تمخض وولد فأرا
ياعيباه ياهاني .. طلعت كالجبل الذي تمخض وولد فأرا .. والناس تقول من زمان ايش حكاية محمد القادري جالس يلمع جزماتك .. وصلت الرساله ..
282549
[5] المغردين خارج السرب
السبت 14 أكتوبر 2017
الشنفري | المكلا
لقد تشكلت الجمعية الوطنية الجنوبية(البرلمان) وسوف تكون لوحدك خارج الاجماع الجنوبي كفانا تفريخ للمكونات يامرتزقة
282549
[6] ريت اللحى ما تبدي الا لجيد واللاش ما يبدي له الا قليلها
السبت 14 أكتوبر 2017
العز بن علهان | شبوة
راكز لحيتك في خور مكسر وان تعرف انها ما وجدت الا ضد استقلال الجنوب وفتنة وتفتيت للمواقف الجنوبية ضد الاحتلال اليمني الهمجي البربري المتخلف وبيانها الهزيل المتناقض يدل على ذلك وتتشدق بالتحرير والاستقلال وابشرك ان الفتح سيفتح من جديد لكل خائن وعميل واذناب الاحتلال
282549
[7] هاني زي اسمه
السبت 14 أكتوبر 2017
يافع العز | رصد
رجل شجاع وجنوبي جدا عن اب واصيل ومنذ تسلم مسؤلية مدينة البريقا اسالوا اهلها عن جهوده وعلاقاته الطيبه بالاهالي حيث لم توجد بها اية مشاكل او تصرفات رعناء هذا هو مثال المقاوم والرجل الذي يؤتمن عليه اما برلمان مجلس الفانوس الاماراتي فهو سيكون مثل تلفون الشارع من جاء عبائه وافتتح على الاخر مثل قحرة القرد
شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها