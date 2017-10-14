عاجل: الزُبيدي يعلن تشكيل الجمعية الوطنية في الجنوب

أعلن اللواء عيدروس الزُبيدي عن تشكيل جمعية وطنية لتمثيل كافة مناطق الجنوب وتتبع المجلس الانتقالي.

وفي كلمة له امام الالاف من المحتشدين في شارع الشهيد مدرم بالمعلا قال الزُبيدي أن الجمعية الوطنية ستتكون من 303 عضو وتعتبر مجلسا ممثلا للشعب.

واكد الزُبيدي التمسك بخيار الاستقلال والسير على نهج الشهدء للوصول الى الهدف المنشود واستعادة الدولة الجنوبية.

وتلى الزُبيدي البيان الختامي لمليونية 14 أكتوبر في المعلا مؤكدا الحفاظ على الشراكة مع التحالف العربي.

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