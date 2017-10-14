الزبيدي يعلن تشكيل الجمعية الوطنية الجنوبية
صورة من الفعالية يوم السبت -عدن الغد
السبت 14 أكتوبر 2017 04:53 مساءً
عدن((عدن الغد) خاص:
عدن((عدن الغد) خاص:
اعلن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي انطلاق المجلس صوب تشكيل الجمعية الوطنية العمومية الجنوبية التي ستضم 303 من الشخصيات الاجتماعية والاعيان والشخصيات الهامة والكوادر.
وجاء ذلك خلال كلمته التي القاها بساحة المعلا عصر يوم السبت .
وقال الزبيدي ان المجلس سيواصل تصعيده ضد الحكومة الشرعية اليمنية .
ووجه الزبيدي شكره لمبعوث الامم المتحدة الى اليمن ولد الشيخ احمد ورحب بافتتاح مكتب للامم المتحدة بعدن .
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